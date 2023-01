Onderweg naar de nieuwjaarsborrel van mijn uitgever kwam ik in een regenbui terecht. Ik had een waterdichte jas aan, maar geen waterdichte broek. Daarom leek het, toen ik na aankomst mijn jas had opgehangen en de uitgeverij binnenliep, alsof niet alleen ik, maar iedereen die ik onderweg was tegenkomen in mijn broek geplast had.

Ik raakte aan de praat met een schrijver van wie ik nooit had gedacht dat ik op een dag met hem op een borrel zou staan praten. Toen ons gesprek voorbij was, zei hij dat ik niet mocht opschrijven wat hij me zojuist verteld had. Dat was ik ook niet van plan geweest. We namen nog een biertje, aten wat kaasvlinders en verhuisden naar de andere kant van de zaal. We spraken verder, over een ander onderwerp. Toen dat gesprek op zijn einde liep, boog hij zich naar mij toe en zei dat ik dit ook maar niet moest opschrijven. Ook dat was ik niet van plan geweest. Net toen er een stilte viel en ik me plots bewust werd van het gewicht aan zijn been dat ik vertegenwoordigde, ging mijn telefoon.

In het beeldscherm stonden de naam en foto van mijn vrouw. Ik nam op. Aan de andere kant van de lijn klonk een klein stemmetje. ‘Papa, wanneer kom je thuis?’ Het was mijn jongste dochter, of mijn vrouw die heel goed mijn jongste dochter nadeed. Ik antwoordde dat ik er nú aan kwam, nam afscheid van de man van wie ik niets mocht opschrijven en liep naar de garderobe.

Terwijl ik mijn jas zocht, hoorde ik vanuit achter een rek andere jassen een stem. ‘Jij bent toch Johan Althuisius?’ Dat wilde ik best zijn. Het gebeurt ook wel vaker. Zelfs in deze krant ben ik wel eens Johan Althuisius geweest. Het is beter dan Julius, wat in principe een mooie naam is, maar in combinatie met mijn achternaam zoveel betekent als pest mij. We spraken kort – ditmaal geen geheimhoudingsovereenkomst – en liepen daarna samen de trap af richting de uitgang.

‘Ik heb altijd zo met die mensen te doen’, zei de man, toen we voor de deur naar de receptie stonden. ‘Ze zitten daar zo alleen.’ Ik opende de deur en vol verwachting en goede bedoelingen om de eenzame receptionist hartelijk te begroeten keken we om het hoekje. De receptie was verlaten. Waarschijnlijk was ze naar huis. Op de balie stond een glazen pot met daarin in folie verpakte snoepjes of lolly’s of pepermuntjes. Met de verlaten receptie zag ik mijn kans schoon een hand te pakken. Ik liep naar pot en boog me over de inhoud. Het waren geen snoepjes of lolly’s en ook geen pepermuntjes. Het waren in folie verpakte paarse lintjes met in het wit de tekst: ‘Kanker dragen we samen.’ Verrassing.