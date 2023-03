Het begon met een blaasje in zijn nek en binnen 48 uur zat hij onder. Een paar blaasjes had hij weten open te krabben, zodat hij van een charmante dreumes was veranderd in een klein monster. ‘Oh god,’ zeiden mensen op straat. Een enkeling mompelde: ‘Over een week is het over.’

Het ging slechts om waterpokken, maar ik dacht: zo komt hij niet door de selectie.

Jeugdig, gezond en aantrekkelijk blijven alsmede bereid zijn je dood te werken, dat is de hoofdzaak. Waarmee eigenlijk ook gezegd is: de dood is bijzaak.

Een dag lang lag hij op mij, zijn moeder was in Brussel. Af en toe deed ik een poging voorzichtig onder hem vandaan en uit bed te kruipen met de woorden ‘papa moet werken,’ maar dan krijste hij zo krachtig dat ik niet meer verder durfde te kruipen en schuldbewust weer onder hem ging liggen.

Ruim een decennium geleden zei een vriendin tegen me dat ik geen ruggegraat had en sindsdien heb ik me met die afwezigheid geïdentificeerd. De man zonder ruggegraat, ook dat ben ik.

In de avond – het krabben had intussen maniakale vormen aangenomen, de waanzin is nooit ver weg – bekroop mij het verlangen genezer te worden, dat kan immers ook zonder ruggegraat.

We moesten in bad gaan, met kamilleolie, dat was me aanbevolen en wonder boven wonder had ik in het medicijnkastje kamilleolie aangetroffen. Eenmaal in bad probeerde ik door middel van handoplegging aan genezing te doen.

Even sloot ik mijn ogen, ik zag mij als genezer in goed gezelschap van een ezel van huis tot huis gaan, om te beginnen in Amsterdam-Oost, want daar kende ik een paar mensen die wel bereid waren zich door mij te laten genezen.

Genezer klinkt net wat fatsoenlijker dan gigolo hoewel het in praktijk nauwelijks van elkaar zal verschillen.