Je zou kunnen zeggen dat we in het Westen allemaal een beetje Duitser zijn geworden

De Duitsers zijn wereldkampioen herdenken. Zij hebben zich drie slagen in de rondte geschaamd voor hun misdaden uit het verleden. De herinneringscultuur is verzoeningstheater geworden, waarbij het herdenken is verbannen naar vaste plekken en rituelen met het doel geweten en heden te ontlasten. Ze proberen tot een nieuwe normaliteit te komen vanuit het idee dat ze zich zo intensief hebben beziggehouden met de negatieve kanten van de Duitse geschiedenis dat ze nu ook weer haar positieve aspecten mogen vieren. Als een stout kind slaan ze schuldbewust hun ogen neer en vragen aan hun ouders: is het nu weer goed? Het is herinneren om te vergeten.

Deze paradox annex provocerende stelling las ik in het Duitse weekblad Der Spiegel en komt van de Duits-joodse publicist Max Czollek (35). Hij gelooft niet in verlossing voor de Duitsers. Is het weer goed nu? Nee, nooit wordt alles weer goed. Herinneren moet blijven schuren. De vroegere misdaden laten zich niet ‘repareren’.

Voor Czollek is herdenken in Duitsland verworden tot een gemakzuchtige vorm van aflaat. Voer op gezette plaatsen en tijden je nummer op en uw zonden worden kwijtgescholden. Deze opvatting botst met de lof die het naoorlogse Duitsland doorgaans krijgt voor de manier waarop het zijn beladen geschiedenis heeft verwerkt. Toevallig in hetzelfde nummer van Der Spiegel prijst de in India geboren en in Londen wonende essayist Pankaj Mishra de Duitsers juist voor de wijze waarop zij hebben geleerd van hun misdaden. Voor de mensen in het mondiale Zuiden is Duitsland een voorbeeldig westers land. In tegenstelling tot Amerika en Groot-Brittannië hoeft het niet bang te zijn van huichelarij te worden beticht als het spreekt over democratische waarden. Het moet een leidende rol op zich nemen in de multipolaire wereld, betoogt Mishra.

De discussie is ook voor ons relevant, want wat in Duitsland de herinneringscultuur is gaan heten, beperkt zich niet langer tot dat land. In Nederland is 4 mei meer en meer ook een moment van zelfreflectie geworden. Wat leert de Duitse bezetting over het kwaad in onszelf? Het actieve collaboreren, het passieve wegkijken, het tekortschieten in de behandeling van minderheden toen en nu. Voor de twee minuten stilte ingaat, knalt vaak de zweep van de zelfkastijding.

En het is niet alleen meer de oorlog. Kolonialisme, slavernij, mislukte interventies - ook hiervan moet rekenschap worden afgelegd. Je zou kunnen zeggen dat we in het Westen allemaal een beetje Duitser zijn geworden vanwege de noodzaak om in het reine te komen met een veelvoud aan schuldige verledens. Vergangenheitsbewältigung is van iets exclusief Duits tot iets algemeen-westers geworden.

Indachtig de hierboven geschetste Duitse ervaringen is dan de volgende vraag: tot hoever moet het verwerken gaan? Wanneer is het genoeg? Is het zich suf schamen, het maken van excuses en het trekken van lessen voldoende? Moeten er ook herstelbetalingen en veroordelingen komen? Of is er inderdaad geen reparatie van vroegere zonden mogelijk? Moeten we ze als een loden bal aan onze enkel meeslepen tot het einde der tijden? Geen verlossing maar eeuwige verdoemenis.

Dat gaat te ver. Net als individuen moeten naties gelouterd een nieuwe start kunnen maken. Czollek stoort zich aan de instelling in Duitsland van een Heimatministerie. Het typisch-Duitse begrip Heimat staat voor emotionele verbondenheid met de streek waar men is opgegroeid en dat sluit volgens hem immigranten uit. Hij meent dat de Duitsers het anders-zijn van nieuwkomers moeten accepteren. Dat is ook zo, tot op zekere hoogte. Maar je kunt het argument ook omdraaien: nieuwkomers moeten net zo goed het anders-zijn van autochtone Duitsers aanvaarden. Je kunt van dezen niet verlangen dat ze hun hele geschiedenis en cultuur verloochenen vanwege immigranten. Dat is vragen om een extreem-rechtse reactie.

Verder is het belangrijk dat, hoe modern het ook is om in collectiviteiten te denken, we onderscheid blijven maken. Jongere generaties mogen niet boeten voor vroegere misdaden. En niet iedere Nederlander was een collaborateur of wegkijker, niet iedere westerling een koloniaal of slavenhouder. De April-meistakingen van 1943 in Nederland waren de grootste staking tegen de nazi’s in heel bezet Europa. Heldenverhalen zijn er wel degelijk, zeggen de makers van een televisieserie daarover. Laat ze niet ondergesneeuwd raken door een te eenzijdige drang naar zelfkritiek en flagellatie.