Je zou denken dat er inmiddels wel een reli-realityserie is gemaakt over elke gelovige gemeente in het land

Het was weer heerlijk thuiskomen bij de familie Jelies in Een huis vol, aan de start van het veertiende seizoen. Bij het gelovige, 11-koppige gezin uit Tollebeek (nabij Urk) heerst een saamhorigheid waarbij de Berenstain-berenfamilie verbleekt, en gelukkig, de liefste realitysterren van Nederland zijn niet naast hun schoenen gaan lopen – al hebben ze wel een (opblaas)jaccuzzi gekocht. Vader Johan glom van geluk toen hij het bad met water en kroost vulde, zijn enige zoon Harry (9) zeeg neer in de bubbels en zei, met de dankbaarheid van een afgematte pensionado: ‘Dit is gewoon het leven. Dit is gewoon het leven!’

Harry Jelies (9) in ‘Een huis vol’. Beeld KRO NCRV

De Jelies dankten aan tafel voor hun dagelijks brood en zeiden in koor: ‘Tot in de eeuwigheid’, waarop een van de kleinere Jelies (onmogelijk te achterhalen welke) een scheet liet. Kortom: aangenaam tuttige televisie waarmee je tevreden naar bed gaat, nadat je je spiraaltje nog even stevig hebt aangedraaid. Ik bleef in religieuze sferen en sukkelde daarna weg bij Urk!, waarvan op SBS 6 het zesde seizoen wordt uitgezonden. Kapper Teun (ook wel Teun Feun) was tot het tweede reclameblok bezig met klederdracht aantrekken, en de volgende twee blokken met een lamp ophangen.

Iets onderhoudender is de nieuwe realityserie Boeren, bijbels en beauties, (maandagavond op SBS6) over het ook al religieuze Spakenburg – je zou denken dat er inmiddels wel een reli-realityserie gemaakt is over elke zwaar gelovige gemeente in Nederland. Er was De Urker Vissers, Uitgesproken Urk en Voetbal, Keek en Kibbeling, en toen Urk uitputtend was gedocumenteerd nog de Palingsoap en Typisch Tubbergen. Ook de Spakenburgers zeggen dat ze het ‘ware’ dorp laten zien, tegenover vooroordelen en ‘negatieve berichten in de media’. Terwijl er door reality-tv-makers uiteraard volop wordt geput uit dorpse stereotypen. Zo zagen we bloemist Dirk-Geert zijn stoep en achterommetje stofzuigen en vertelde kapster Gretia dat de dorpelingen ‘met de bek in de vensterbank’ lagen.

Spakenburgers in ‘Boeren, bijbels en beauties’. Beeld SBS 6

Tot zover de vooroordelen. Verderop op de zorgboerderij kreeg de verstandelijk beperkte Piet het te kwaad toen er negen lammeren werden geboren. Ook zagen we een mooie ontmoeting tussen de montere dominee Gertjan en de 92-jarige Wijmpje. Of ze bang was voor de dood? ‘Nee hoor. Ik krijg het heel goed.’ Vond ze het goed als hij wat uit de Bijbel voorlas? Jawel. De dominee pakte zijn smartphone en preekte over de dood, op een niet-prekerige manier. Ze liet er toch een traantje bij.

Ik las (in het boek Trick Mirror) dat een Amerikaanse producer van realityseries zei dat iedereen instemt als zij hen vraagt voor een realityshow: ‘De meeste mensen willen beroemd worden. Iedereen denkt dat ze een betere Kardashian kunnen zijn dan de Kardashians.’ Dat komt ook doordat producers vanzelf op mensen vallen die iets willen uitdragen of slijten (meestal: zichzelf). Vaak, en ook in Boeren, bijbels en beauties, zijn het juist de passanten die het allemaal een rotzorg zal zijn, die onverwacht voor ontroering zorgen.