Je zou de Fransen een schandaaltje gunnen

In de Franse pers is het ook nog even over doping gegaan. Waarom ook niet, zullen we maar zeggen. In een Tour met zijn overweldigende dopinggeschiedenis moet ook vandaag nog een onregelmatigheid te vinden zijn. Wanneer de Fransen worden weggereden, zijn het natuurlijk de anderen die op geheimzinnige wijze voorsprong genomen hebben. Er werd gespeculeerd over een nieuw en niet op te sporen product waar de Fransen geen weet van hebben. Dat lijkt me stug.

De concurrentiewaakhonden rekenen zich elke bergetappe suf. Wie boven een bepaald aantal watts per kilogram lichaamsgewicht uitkomt loopt in het ergste geval het risico tot mutant te worden bestempeld. Het is maar waar je de lat legt, de Franse lat. Er worden hoge wattages weggetrapt, maar mutanten heb ik nog niet gezien.

Ik zie vooral renners die steeds dichter naar elkaar toe kruipen, geperfectioneerd door de wetenschappelijk regimes van hun ploegen. En de ene ploeg is net iets verder dan de andere, kwestie van budget en geprofessionaliseerde passie. Betere renners worden nóg beter, en zijn dus verdacht. De verrichtingen van Jumbo-Visma krijgen de Fransen maar moeizaam weggeslikt.

Renners hoeven steeds minder na te denken als het om prestatieverbetering gaat. Het team wetenschappers denkt voor de renner. Er is geen sponsor meer te vinden die een dopinggeval of zelfs maar een twijfelgevalletje tolereert: exit. In het klimaat van vandaag is het trouwens gelijk einde carrière.

Voor de eenling, zeg maar de avonturier, is het nog steeds mogelijk om de dopingcontroles en het biologisch paspoortprogramma effectief te foppen. Probleem is alleen dat dit weer zoveel rekenkracht en manuren van wetenschappers en doctoren vergt dat het onbetaalbaar is. Alleen met staatssteun is dit op te brengen, maar dan heb ik het uiteraard niet over lonesome cowboys in de Tour.

Ja, eigenlijk gaat het best goed met de wielersport. Je zou de Franse waakhonden een schandaaltje gunnen om de dorst te lessen. Een positief plasje van de rode lantaarn bijvoorbeeld.

Het is lang de vraag geweest of het virus de Tour kon stoppen. Wie door de Grote Dopingatlas bladert komt schandalen tegen die met het virus kunnen wedijveren. Ik denk onder andere aan die waanzinnige Festina-tour waarin renners en ploegartsen door de politie van het bed werden gelicht en in oncomfortabele celletjes anaal werden getoucheerd. De Tour waarin de Franse lieveling Virenque huilend de ronde verliet omdat hij eigenlijk niet zo heel erg schuldig was. De Tour die begon met de aanhouding van Festina-soigneur Willy Voet op de Frans-Belgische grens met een stationwagen vol epo en ander snoepgoed waarop Virenque uitriep: ‘Mijn spulletjes komen toch nog wel op tijd?’

Het was de tijd waarop elk normaal mens zou denken: eerst uitkuisen dat hok. Dat heeft nog erg lang geduurd.