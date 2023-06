Je zou bijna vergeten: de overheid hoeft niet op Twitter te zitten

Het was bijna aandoenlijk, de tweet van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Zou Twitter – het platform waar talloze haat-accounts dit jaar opnieuw werden verwelkomd, dat onder Elon Musks leiding langzaamaan verandert in een illegaal hondengevecht dat hij voor eigen amusement ophitst, en dat twee weken terug aan de Europese Unie meedeelde de vrijwillige anti-desinformatie-code lekker los te laten – zou dat Twitter misschien een tikkie meer z’n best willen doen de stroom haatberichten jegens haar Kamerleden in te dammen? Alsjeblieft? Het stond zelfs op officieel Tweede Kamer-briefpapier. Twitters antwoord: een drol-emoji.

Ook staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen waagde in november een tweet aan de Twitterbaas: dear @elonmusk, hoe moest dat nou met desinformatie nu ze zo veel moderatoren hebben afbesteld? Tot dusver geen poep-emoji terug gehad. Donderdag had ze ook een afspraak met de ceo van TikTok: ze vroeg hem of ze voldoen aan de EU-regels en of ze wat transparanter konden zijn. Daar moet het Chinese platform vermoedelijk diep over nadenken.

Excuseer me terwijl ik mijn predikantenkleed aantrek, maar het is de moeite te belichten op welke snelweg richting Shitsville de grote socialemediaplatforms zich de afgelopen maanden welbewust bewegen. Twitter bood altijd al een broeiplaats aan extremistische engnekken, maar daar wordt sinds december zelfs niet meer voor de vorm wat aan gedaan. Onder de valse vlag van vrijheid van meningsuiting verwelkomt Musk rabiaat rechtse desinformatie en antisemitisme. Deze week maakte de komst van de Twitter-talkshow van Tucker Carlson (die daarvoor bij Fox News fabels over de Amerikaanse verkiezingen verspreidde) het stel compleet.

Volgens Musk is vrijheid van meningsuiting simpelweg: dat wat wettelijk mag. Maar het is niet aan hem om grondrechten te beschermen, en dat doet hij dan ook niet, want het platform censureerde eind vorige maand tweets in Turkije in aanloop naar de verkiezingen. Mocht je Twitter zien als het probleem van een paar miljoen steegclowns en zeikdweilen zoals ik, het is voor media nog altijd de kraamkamer voor krantenartikelen en tv-items – zo bleek donderdagavond weer, toen Nieuwsuur een complottheorie van diezelfde Tucker Carlson als fris contrast tegenover de verklaring van de Oekraïense autoriteiten zette.

Nu is dat één sociaal medium, maar de weigering van Twitter om orde te houden blijkt aanstekelijk: zo gaf Instagram van de week Robert F. Kennedy jr. zijn account terug, de ook in Nederland populaire complotdenker die gelooft dat kikkers homo worden van hormonen in water. Ook Instagram en Facebook gaven de strijd tegen desinformatie over de Amerikaanse verkiezingen van 2020 op, niet lang nadat Twitter hetzelfde besloot. YouTube volgde en verwees net als Twitter naar ‘vrijheid van meningsuiting’.

Nu wisten we natuurlijk al dat techbedrijven democratische waarden naar believen interpreteren – alleen verbergen ze dat nu niet meer. De wanhoopstweet van Bergkamp is opvallend, omdat er later dit jaar Europese wetgeving komt tegen het bestrijden van haatberichten en desinformatie. Wetgeving waar Twitter zich niet aan kan of wil houden, want ze hebben alle mensen ontslagen die moeten handhaven. Volgens Michiel Steltman, directeur van stichting Digitale Infrastructuur Nederland, gaat de wet weinig helpen, zegt hij in het AD: ‘Het enige dat Twitter straks hoeft te doen is aantonen dat ze een klacht behandelen. Vervolgens kunnen ze een klacht afwijzen op basis van vrijheid van meningsuiting.’

Van Huffelen verklaarde in januari dat we ‘als Europa’ van Facebook en Twitter afgaan, als ze zich niet ‘op korte termijn’ gaan gedragen. Nu Twitter en de rest zich intussen diametraal en demonstratief drolletjes tweetend de ondemocratische kant op bewegen, voelt het steeds naïever om geduldig achter de digitale realiteit aan te blijven hollen. Frankrijk liet zijn ambtenaren omwille van privacyzorgen al stoppen met ‘recreatieve apps’ als Facebook, Twitter en Instagram. Je zou bijna vergeten dat overheden tot een paar jaar geleden prima buiten diensten als Twitter konden.