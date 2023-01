In de Utrechtse Vogelenbuurt applaudisseren bewoners op 16 maart 2020 voor de zorgmedewerkers. Beeld Raymond Rutting

Grappig was dat, aan het ­begin van de coronapandemie. Zonder de mensen in de zorg zou de ramp niet te overzien zijn geweest. Klappend stonden we op het balkon om ze een hart ­onder de riem te steken.

We zijn drie jaar verder en ik lees dat de staat door vakbonden wordt gedagvaard om circa duizend zorgmedewerkers, die al langer dan twee jaar aan postcovidsyndroom lijden en daardoor ontslagen zijn, een financiële compensatie aan te bieden.

Immers: in de beginperiode waren er te weinig, door de overheid te leveren, afdoende beschermingsmiddelen.

Wie zou denken dat zoiets al lang ­geregeld zou zijn, komt bedrogen uit. Je zal maar zo’n held in de zorg zijn. Dan bedenk je je bij een volgende pandemie wel twee keer alvorens je weer onbaatzuchtig in te zetten.

Henk Eising, Badhoevedorp

Leiderschap

Werd Jacinda Ardern ‘internationaal geprezen als rolmodel voor vrouwelijk leiderschap’, of gewoon als rolmodel voor leiderschap?

Fenna Canters, Hilversum

Leiderschap (2)

Na diverse moedige beslissingen als premier, neemt Jacinda Ardern nu haar moedigste beslissing: stoppen als het niet meer gaat. Laat menig (vermoeide) regeringsleider een voorbeeld nemen aan haar zelfkennis.

René Geerling, Haarlem

Schoon

In 1989 verkocht premier Wim Kok het toestaan van extra nachtvluchten op Schiphol met het argument dat ze ‘langs de randen van de nacht’ zouden plaatsvinden. Anno 2023 wordt de groei van Schiphol gerechtvaardigd met de misleidende term ‘schonere luchtvaart’.

Luchtvaart is niet schoon, ze wordt hooguit minder vervuilend. We vliegen nog steeds op gebakken lucht.

Peter de Leeuw, Leiden

Fluisteren

Martin Sommer schreef in zijn ­column dat ‘tot op de dag van vandaag nauwelijks iemand durft te fluisteren dat het Groningse gas weer zou moeten stromen’.

Bijzonder, daar ik in de afgelopen maanden meerdere malen het tegenovergestelde heb gehoord en gelezen.

De gaskraan opendraaien en de ­bewoners ruimhartig compenseren: dat werd niet gefluisterd, maar eerder geschreeuwd door met name mensen die niet woonachtig zijn in het aardbevingsgebied.

Ik neem dan ruim de tijd om met feiten, voorbeelden en een klein beetje emotie uit te leggen dat de gaskraan nooit meer open moet. Ik vertel dat de compensatie met terugwerkende kracht moet gaan gelden, vooral voor de mensen die in hun tochtende sociale huurwoningen boven op de gasbel wonen.

Meneer Sommer, ook u nodig ik graag uit voor een verhelderend gesprek. U mag de hele Randstad meenemen. Lekker warm met zijn allen bij elkaar, dan kan de verwarming een graadje lager.

Lidy Bosker, Groningen

Alcoholrichtlijn

Niet langer maximaal twee drankjes per dag in Canada, maar twee per week. We moeten allemaal langer leven en vooral geen risico’s lopen.

Maar ziek worden we toch wel: is het niet van die paar drankjes, dan wel door langer te leven. Als je om je heen kijkt en het nieuws volgt, dan wil je toch ook ­helemaal geen

100 jaar worden? Proost!

Koos van Nieuwenhoven, Baarn

Alcoholrichtlijn (2)

De Nederlandse richtlijn vindt hooguit zeven drankjes per week verantwoord. Dat doet me denken aan ruim vijftig jaar geleden. Ik had met mijn toenmalige partner een meningsverschil over zijn drankconsumptie, dagelijks een royale hoeveelheid sherry. We kwamen er niet uit, totdat de voorlichtingsfolder van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding (voorganger van het Voedingscentrum) arriveerde, speciaal gericht op studenten. Daarin stond dat je echt niet meer dan zeven à acht alcoholische drankjes per dag (!) moest nuttigen. Toen was ik even uitgepraat.

Annelies de Vries, Wageningen