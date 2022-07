Je wordt niet meer beoordeeld op wat je doet of gedaan hebt, maar op wat je bent. Ik ben blank, man en oud, dus schuldig

Het zijn moeilijke tijden. In de krant, in het nieuws - dagelijks word je geconfronteerd met je menselijke tekort en is er altijd wel iets om je in stilte voor te schamen. Nu is er weer het punt dat Nederlanders gemiddeld in te grote huizen wonen in vergelijking met andere Europeanen. Daarover lezende, vroeg ik meteen geschrokken aan mijn vrouw: hoeveel vierkante meters telt onze tussenwoning? Als dat teveel wordt gevonden voor ons tweetjes, is dat het zoveelste dat het geweten belast.

De bronnen van potentiële schaamte stapelen zich op.

Ik ben voor een strenge limitering van immigratie, zie in de discussie over ongelijkheid veel emotie en weinig nuance, prefereer in het taalgebruik blank boven wit, profiteer van het ‘witte privilege’ en ben ook nog eens 68 en man. Allemaal redenen om me ongemakkelijk te voelen in dit door een sterke progressieve veranderingsdrift gekenmerkte tijdsgewricht. Heb nooit een periode meegemaakt die zo normatief is. Alsof de moderne mens de zondeval na duizenden jaren in een generatie wil uitwissen. Voortdurend worden we op alle terreinen des levens gegeseld met de meetlat van goed en fout.

Twijfels

Je kunt het van je laten afglijden maar ik ben er gevoelig voor, heb ondanks een zekere eigenwijsheid altijd mijn twijfels of ik het niet verkeerd zie met mijn standpunten. Aan mijn leeftijd, huidskleur en geslacht kan ik natuurlijk niks doen, maar zelfs wat dat betreft besef ik dat ‘oude witte mannen’ het nodige kwaad hebben aangericht ten tijde van het kolonialisme en de slavernij.

De serie in de Volkskrant met verhalen van ooit tot slaaf gemaakte families ontroerde me. Het is goed dat we ons rekenschap geven van de schaduwzijden van ons verleden, zo hoort dat in democratieën. In de Arabische wereld met haar slavernijverleden en - heden en in Turkije met zijn Armeense genocide gebeurt dat niet of nauwelijks.

Toch wordt het me ook wel eens teveel. Alles is doordrenkt geraakt van identiteitspolitiek. Je wordt niet meer beoordeeld op wat je doet of gedaan hebt, maar op wat je bent. Ik ben blank, man en oud, dus ben schuldig, a priori, aan van alles en nog wat. Ook als ik er persoonlijk part noch deel aan heb gehad.

Misschien trek ik het me te veel aan. Zoals ik al zei, het is altijd goed om kritisch naar jezelf te kijken. De afgelopen decennia is Nederland in snel tempo multicultureel geworden, met nieuwkomers uit alle delen van de wereld. Van hen wordt verlangd dat zij integreren. Maar het blijkt dat het ook andersom werkt: de autochtone meerderheid moet zich net zo goed aanpassen, aan de minderheden, en zich openstellen voor nieuwe perspectieven en gevoeligheden. Dat is onontkoombaar, we maken tenslotte deel uit van dezelfde samenleving.

Flagellatie

Waar ik echter moeilijk tegen kan, is dat er soms geen maat staat op de drang tot flagellatie en zelf-flagellatie. Politiek, wetenschap, musea, uitgevers en media verdringen zich bij het wijzen op zwarte plekken in het verleden. Dat kunnen ze doen maar pas op dat je van die geschiedenis niet één grote zwarte vlek maakt. Ik las over een museum (in Wales) dat in de maag zit met zijn collectie stoomtreinen omdat die worden gezien als de motoren van het imperialisme. Dat is bespottelijk. En belangrijker: het is gevaarlijk.

‘Wij zijn allemaal tribalisten’, zegt schrijver John Grisham. Veel Nederlanders zijn gehecht aan hun gemeenschap. Hun zelfbeeld moet bekritiseerd kunnen worden, maar breek het niet tot de grond toe af. Mensen worden recalcitrant als ze zich steeds voor van alles moeten verontschuldigen. Vandaar ook mijn (achterhoede-)gevecht tegen ‘wit’. Het is geen waardevrije kwalificatie. Zij duikt vaak op in de context van iets wat wordt aangemerkt als problematisch. Waar ‘wit’ wordt gebruikt is de beklaagdenbank doorgaans niet ver weg.

Moralisme

Om te eindigen waarmee ik begon: ik ken mijn tekortkomingen en zwakheden. Toch heb ik moeite met het huidige seculiere moralisme. Het is minstens zo dwingend als het vroegere kerkelijke. Bovendien heb ik van wijze mannen geleerd dat moralisme ook een manier is om macht te krijgen over de ander en dat moralisten zelf ook nooit zo hoogstaand zijn als hun moraal. Laten we dan ook voorzichtig zijn om mensen constant het juk der schande op te leggen.

Arie Elshout is journalist en schrijft om de week een column.