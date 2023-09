ING-topmannen Hans Wijers en Steven van Rijswijk (r) tijdens een aandeelhoudersvergadering in Amsterdam. Beeld ANP / ANP

Ontwapenen

‘Opmars topvrouwen stagneert’, aldus kop in de Volkskrant. Kan het niet wat minder masculien worden uitgedrukt en gedacht? Het streven moet niet gericht zijn op vrouwen aan de macht. Het gaat om het feminiseren of ‘ontmanlijken’ (dat is iets anders dan ‘ontmannen’) van onze samenleving.

Discriminatie en misogynie draaien niet om het verschil, maar om macht en onderdrukking. Het helende alternatief voor het patriarchaat is niet een matriarchaat. Bij beiden draait het immers om macht. De ene macht bestrijden met andere macht leidt tot oorlog, is de les uit het verleden.

Gandhi en Martin Luther King leerden: je moet macht niet bestrijden maar ontwapenen. Tegenover macht staat vrede. Wat dacht de Volkskrant van: ‘Gewenste stijging aandeel van vrouwen in bestuursfuncties stagneert?’

Jaap van der Wal, Maastricht

Transfers

De transfermarkt voor voetbalclubs sloot 1 september. Ik hoop dat die van de politiek ook een sluitingsdatum kent, met al die overstappende Kamerleden als Helder, Eppink en Pouw-­Verweij.

G. van Berkel, Bavel

Principes

Keijzer, Pouw-Verweij, Eppink en Helder stappen over naar de BBB. Groucho Marx zei het al: ‘Those are my principles, and if you don’t like them… well, I have others.’

Gosse Kamminga, Ossenisse

Geen misdaad

‘Tom, Matthijs en Frans hebben geen misdaad begaan, geen moord gepleegd, niks gepikt, niemand doodgereden.’ Jan Slagter, ze zitten dan ook niet in de gevangenis. Ze zaten of zitten thuis omdat ze niet meer goed functioneren op hun werk. Wel meer mensen lopen ergens in hun carriëre vast. Het televisiewerk is alleen per definitie meer zichtbaar. Je zou hierover meer bewustzijn verwachten bij de betrokkenen. Bekendheid geeft bovendien geen recht op onafgebroken gegarandeerd applaus. Het ontdoet een mens vervolgens ook niet van kansen om levenslessen op te doen. Van een streng opgevoed persoon als Slagter zou men minder slachtofferschap en meer gevoel voor het nemen van verantwoordelijkheid verwachten.

Ralph Koper, Den Haag

Vega nuggets

Varkensvlees dat als boon aan een plant groeit. Daar bid ik niet voor. De prachtige trilogie Oryx and Crake van Margaret Atwood speelt zich af in een dystopische toekomst, waar kipfilets ook als aubergines aan planten groeien. Nu dus werkelijkheid. Ook in dat boek: varkens hebben door mislukte experimenten per ongeluk te veel menselijke genen gekregen en zijn nu zo slim dat ze in groepsverband jagen op mensen. Alleen op de eerste verdieping ben je veilig, want ze kunnen de trap niet op. Ik hou het nog even bij de vega nuggets.

Jelle van Dijk, Utrecht

Sterilisatie

Wat mij opvalt bij het lezen van het verhaal van Gemma Jonker dat ook na de geboorte van haar tweede kind de mogelijkheid van sterilisatie van haar echtgenoot niet lijkt te zijn overwogen.

Ik ben toen ons tweede kind 1 jaar was (nu 47) gesteriliseerd, om mijn vrouw, die tegen vergelijkbare problemen als mevrouw Jonker aanliep, verdere ellende te besparen. Nooit één moment spijt van gehad. Ook mijn zoon en schoonzoon hebben voor deze ingreep gekozen om dezelfde reden. Waarom wordt hier niet meer op gewezen? Zijn de mannen soms bang voor hun ‘mannelijkheid’?

Gerrit Riethorst, Arnhem

Geen opvolgers

Het artikel over Michiel Witteveen die vertelt dat zijn kinderen geen ambitie hebben zijn bedrijf over te nemen, bracht mij terug naar de jaren vijftig en zestig.

Mijn ouders hadden een goedlopende groente- en fruitzaak in Hoofddorp. Na schooltijd moesten wij helpen in de wijken en soms boodschappen op de fiets wegbrengen, ver buiten het dorp. Begin jaren zestig vroeg mijn vader tijdens het eten of wij later de zaak wilden overnemen. Niemand reageerde en na vijf minuten zei mijn vader: ‘Dan stop ik er morgen mee.’ Een paar weken later reed hij in een grote tankwagen op Schiphol om vliegtuigen van brandstof te voorzien.

Fons Koolbergen, Purmerend