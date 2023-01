Ik ging ‘een vorkje prikken’. Er zijn weinig clichés die ik zo afstotelijk vind als de clichés die de gastronomie omgeven. ‘Onder het genot van een glaasje.’ ‘Een terrasje pakken.’ ‘Eten met de seizoenen.’ Ranzig.

‘Wijnen, wijnen, wijnen’, zegt mijn vriendin Jet.

‘Wijnen?’

‘Dat zeggen die Meilandjes in plaats van een drankje doen.’

Aha, jij wijnt, wij wijnen. Komt op de lijst. Maar goed, ik moet dus ergens een tafel reserveren. Mijn vriendin Jet heeft een tip. Maar eerst wil ze weten waar dat ‘mijn vriendin Jet’ ineens vandaan komt. Jarenlang gewoon ‘Jet’, en nu ineens dit?

‘Vind ik beter’, zeg ik. ‘Doet de Volkskrant ook, die veranderen voortdurend de vormgeving. In het begin denk je, hallo zeg, draai ff terug, waar zijn jullie mee bezig. Maar na een week weet je niet beter. Zo houden we het fris en bij de tijd.’

Mijn vriendin Jet vindt het appels met peren. Zolang het geen kut met peren is. Dóór maar weer. ‘Je kunt er trouwens niet reserveren’, zegt ze over de tip.

‘Jawel hoor.’

‘Bij Beurre? Toen ik er was niet.’

‘Nu wel.’

Zij ook naar de site, natuurlijk. ‘Nee hoor’, zegt mijn vriendin Jet, ‘kan niet. Niet op de site in ieder geval.’

Ik reserveer een tafeltje om zeven uur. ‘Zo…’ zeg ik, ‘voor mekaar. Bevestiging komt al binnen.’

Uren later, wanneer ik tijd en locatie wil doorbrieven aan degene met wie ik een vorkje wil prikken, zeg ik: ‘Hmm, nu snap ik het. Beurre heeft nog een andere vestiging.’

‘O’, zegt mijn vriendin Jet. ‘In Noord?’

‘In Singapore.’

Belangrijk nu is het om geen spier te vertrekken. Mijn vriendin Jet vertrekt juist al haar spieren, lang en hoorbaar voor de buren. Ik niet. ‘Ik cancel hem toch maar’, zeg ik, ‘te ver, en het regent morgen.’ Ook het woord ‘dom’ vermijd ik. Ik had even ervoor al een boom over mijn intelligentie opgezet, een negatieve boom natuurlijk, je moet je intelligentie im Frage stellen, anders krijg je de mensen niet mee. (Let maar eens op, met positieve verhalen over je eigen intelligentie heeft niemand geduld, ook al geef je nog zulke schitterende voorbeelden. Voor domheid vinden ze altijd wel een gaatje.)

Wat was er, ten kastele hebben we zogenaamde ‘plafondverlichting’, vier rijen met spotjes die de vorige eigenaar in het plafond heeft laten verzinken, en die je kunt ontsteken met vier knoppen die bij de deur gerangschikt zijn zoals de vier koppen van The Beatles op de hoes van Let It Be. Helder? Ja toch.

Al tien jaar doe ik dagelijks met die knoppen de lichten aan, soms allemaal, soms alleen in de keuken, of boven de chesterfield, als ik een klassieker wil weghakken.

‘Nu komt het’, zegt mijn vriendin Jet, wrijvend in d’r handjes.

Zeker. Hoewel ik die knoppen dus al, even rekenen, tienduizend keer bediend heb (vaak moet ik namelijk opnieuw beginnen), weet ik nog steeds niet welke knop bij welke spotjes hoort. Altijd gaat er een andere rij branden dan ik verwacht. Echt ongelooflijk. Zelfs als ik me erop concentreer.

‘Soms’, zegt mijn vriendin Jet, ‘probeer je de enige rij die nog niet brandt aan te doen, maar dan doe je eerst alle andere lampen uit, en weer aan.’

Dank voor de aanvulling. Het is waar. Ik steek een vinger op, en zeg: ‘Dus of die knoppen zijn heel dom gemaakt, of… ik ben heel dom gemaakt.’