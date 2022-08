Ik bevond mij op een Nederlandse camping vol met positief opvoedende ouders. Positief opvoeden komt neer op: prijzen wat goed gaat, en de rest negeren. Dit voelt tegennatuurlijk, want mensen zijn nu eenmaal geneigd het goede voor kennisgeving aan te nemen en te ontploffen bij al het andere. Je moet dus moeite doen voor positief opvoeden, en dat deden deze ouders – ze riepen de hele tijd dingen als ‘wat kun jíj goed afdrogen!’ Het was een fascinerend en jaloersmakend schouwspel. Bijna nooit lieten de ouders een steekje vallen, of het zou de moeder moeten zijn die, toen haar dochter enthousiast riep dat ze een nieuw vriendinnetje had gemaakt, zuchtend antwoordde: ‘Alweer?’

Pas als alle kinderen sliepen kon het voorkomen dat je een ouder zag die op een tentharing stapte, en zich dan een hartgrondig ‘Godver, wat een téringzooi!’ liet ontvallen. Dit is een natuurwet: de negativiteit moet érgens ontladen worden.