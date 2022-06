Je mag particuliere bewakingscamera’s niet op de weg richten

Beveiligingscamera te Groningen. Beeld Siese Veenstra / ANP

Brief van de dag: regels voor camera’s vind je op site van Autoriteit Persoonsgegevens

Ik las het essay van Doortje Smithuijsen (V, 15 juni) over camerabewaking bij particulieren. Ik herken haar ongemak. Ook ik voel me bespied als ik langs huizen met camerabewaking of een digitale deurbel loop.

Gelukkig zijn ook u en ik gebonden aan privacyregels. Camera’s richten op de openbare weg is in beginsel niet toegestaan. De regels zijn na te lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vraag is natuurlijk of de buren zich aan deze regels houden en hoe je dat controleert. Het zou een mooi

begin zijn als leveranciers en installateurs verplicht worden de apparatuur zo in te stellen dat aan de regels is voldaan. En laten we daarbij nu eens niet eerst jaren aanmodderen met een afspraak voor zelfregulering door de branche.

Overigens is het in dit licht wel merkwaardig dat de politie soms particulieren oproept beelden van beveiligingscamera’s beschikbaar te stellen; beelden die je niet zou mogen hebben.

Line Wiener, Amsterdam

Beachvolleybal

Elk jaar opnieuw, wanneer beachvolley weer regelmatig in het nieuws is te zien (Sport, 16/6), verbaas en erger ik me. Dit jaar geef ik lucht aan mijn gevoel. Het moet maar eens stoppen, die dameskleding. Eigenlijk is het mij om het even hoe dat vorm krijgt, als de twee maar beter op elkaar worden afgestemd. De vrouwen nagenoeg naakt, dan ook de mannen nagenoeg naakt. Of de dames net als de mannen in hiphop-achtige broeken en shirts.

Lea van Someren, Utrecht

Franse boeren

Tranen in mijn ogen na het lezen van de reportage over Franse boeren onder druk (Donderdag, 16/6). In Nederland moet ook iets gebeuren, dat is duidelijk. Maar de overheid moet dit zorgvuldig aanpakken én communiceren aan de betrokkenen. Ik zou honderden exemplaren van Dit is mijn hof van Chris De Stoop naar het Binnenhof willen brengen met de boodschap: ‘Politici, lees dit en trek dan uw fluwelen handschoenen aan.’

Els Straathof, Voorschoten

Lezen op school

Het onderwijs zou één groot leesbevorderingsproject moeten zijn, schrijft Aleid Truijens (Ten eerste, 14/6). Al jaren doe ik daar als coördinator leesmotivatie mijn best voor op onze vmbo-school in Amsterdam Nieuw-West. Zo beschikken we bijvoorbeeld over één van de mooiste mediatheken van het land, hebben we een leeskwartier aan het begin van de dag ingevoerd, beschikken we over vier bevlogen leesbevorderaars en werken we met prachtig vormgegeven leesdossiers met enthousiasmerende opdrachten.

Toch bespeur ik de moeite die het kost om aandacht voor lezen te genereren, niet alleen bij leerlingen maar ook bij collega’s. De collega’s lichamelijke opvoeding laten onze leerlingen liever trainen, want ze hebben veel te weinig lichaamsbeweging; de docenten rekenen en wiskunde organiseren extra projecten omdat de basis van rekenen beneden alle peil is, om maar een paar voorbeelden te noemen.

En in de eerste klassen wordt het eerste uur niet meer gelezen, maar krijgen de leerlingen schoolontbijt. Want met een lege maag heb je überhaupt geen energie om iets te leren. Dus hoewel leesmotivatie beslist geen vrijblijvendheid is op onze school, schiet het er ook bij in, omdat zo veel zaken de basis van het leren zijn.

Monique Castenmiller, Amsterdam

Fictie?

Minister Karien van Gennip heeft het met haar banlieue-jongerenplan maar weer eens bewezen: soms is realiteit eerder in staat je te verbluffen dan fictie.

Gerda Rozendal, Brummen

Amazone

In het artikel over de Amazone en de moord op Dom Philips en Bruno Araújo Pereira (Ten eerste, 16/6) gaat het over inheemse volkeren die geen of nauwelijks contact hebben met de ‘westerse beschaving’.

Maar is dat beschaving? Beschaving die mensen vermoordt en het regenwoud doet afsterven? Misschien moeten de inheemse volkeren blij zijn dat ze weinig tot geen contact hebben met deze ‘beschaving’.

Sandra Ickenroth, Nuth

Onaanvaardbaar

Ik stel voor het woord ‘onaanvaardbaar’ nu al te nomineren als woord van het jaar. Hoe vaak hebben we dat woord al niet gehoord bij allerlei incidenten, waarna weer werd overgegaan tot de orde van de dag.

Toen een grote groep boeren met trekkers minister Van der Wal thuis opwachtten, riep iedereen weer in koor: ‘Onaanvaardbaar!’ Maar in plaats van deze dappere minister te steunen, kreeg zowel VVD als CDA even later toch last van slappe knieën.

‘Onaanvaardbaar’ zou ik zeggen, ware het niet dat dit woord inmiddels zo is gedevalueerd dat ik haar maar beter gewoon veel moed en wijsheid kan toewensen.

Anita Croonen, Breda