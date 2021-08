Je maakt er geen vrienden mee, maar Nederland is niet de hel die de hufters ervan maken

Hartelijk welkom, vlieghufter. Ik kende hem nog niet, maar de vakbonden en de KLM wel. Die willen een zwarte lijst van ‘vlieghufters’ opstellen, om deze agressievelingen van boord van het vliegtuig te kunnen weren. Volgens het AD misdragen steeds meer passagiers zich tegenover bemanning en medereizigers. Afgelopen juni was het 2,5 keer per dag raak. Sfeertekeningetje: ‘Deze week doken in de VS beelden op van een amokmaker die met plakband aan zijn stoel werd gebonden.’

De ‘vlieghufter’ wilde vrijdag maar niet ‘trending’ worden op sociale media. Daar waren ze te druk met elkaar de hersenpan in te slaan onder de hashtags #Prikspijt en #Apartheid – ook nu de vergelijkingen met de holocaust zo’n beetje op zijn, zoeken de digitale hufters hun gelijk met groteske historische vergelijkingen. Zo zijn onze manieren.

Wat is er toch aan de hand met die opgefokte, doorgesnoven Hollanders? Eenmaal aangekomen schoppen ze een landgenoot dood in Mallorca, of tremmen ze – zo werd vrijdag bekend – een 18-jarige in elkaar in Italië.

Aan het begin van mijn vakantiebaantje als invulkracht op deze meningenmarkt werd de term ‘kutland’ populair. Met dank aan Johan Derksen, die zich bij SBS6 op tv weer eens had beklaagd. Hij was door justitie gebeld ‘dat er een dreiginkje in de lucht hangt’, zo zei hij. Voor beveiliging was geen geld en mankracht. Misschien ook wel omdat justitie het ‘dreiginkje’ zelf net zo relativeerde als Derksen, maar dat weten we niet en het is spelen met vuur.

Wel wonderlijk waarom bedreigers hun voorgenomen misdaden eerst zouden aankondigen. Is het niet slimmer de slapende hond vooraf niet wakker te maken?

Hoe dan ook, Derksen scoorde met een welgemikt: ‘Wat een kutland zitten we in, man!’

Hatsekidee: dat ging erin als koek. #Kutland dagenlang trending.

De actualiteitenrubriek Hart van Nederland (ook SBS) dacht de zaak nog een beetje te kunnen opfokken door er een enquête op los te laten. Het ‘opiniepanel’, de plaag van de hedendaagse nieuwsfabriek, waar uitkomt wat je er eerst zelf in stopt. Ja hoor, SBS-nieuws: ‘70 procent van de Nederlanders vindt Nederland ook een ‘kutland’.’

Terwijl het CBS toch jaar na jaar aantoont dat Nederlanders naar eigen zeggen tot de gelukkigste volken op aarde horen.

De paradox: wie Nederland een ‘kutland’ noemt, krijgt er veel vrienden bij. Het schept een band. De Hollandse hufters vinden de verbinding in elkaars afkeer.

Het is verleidelijk erin mee te gaan. Want inderdaad: Nederland is verworden tot een narcostaat (vorige maand 10.969 kilo cocaïne opgevist in de Rotterdamse haven, zo maakte de douane vrijdag bekend), waar misdaadverslaggevers vermoord worden. Het wordt geleid door een dubbel demissionair kabinet dat na een beschamende toeslagenaffaire ongehinderd blundert in de corona-aanpak. Presentatoren van talkshows financieren er de promofilmpjes van Thierry Baudet, een auteur van het CDA-programma steelt er met zijn mondkapjesmaffia miljoenen uit de staatskas.

De hufterigheid regeert.

En toch, lieve landgenoten, wilde ik dit bijbaantje afsluiten met de steeds vastere overtuiging: er is ondanks alles geen plek waar je veel beter geboren kunt worden dan in dit gave land.

Er is te eten en je mag vrij mopperen op een sportcoach zonder dat je direct daarna wordt afgevoerd naar een psychiatrische staatskliniek. De politici zijn misschien kutpolitici, maar wel ónze kutpolitici, en nog niet allemáál potentaten of doorgedraaide dictators als in diverse landen helemaal niet zo ver hiervandaan.

Je maakt er geen vrienden mee, maar Nederland is niet de hel. Sommige bewoners – toevallig ken ik er een paar – zijn wel hufters. Jammer dat we die straks niet meer op het vliegtuig mogen zetten naar een kutland.