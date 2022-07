Je kunt Twitter prima links laten liggen, maar Twitter laat jou niet links liggen

Ongetwijfeld een ongezonde gewoonte, maar mijn ochtend begint scrollend. Ik neem me wekelijks voor in plaats daarvan sereen uit het raam te turen, maar de verleiding een teen in de troebele twitterpoel te steken blijkt onweerstaanbaar. Ik had dus ook zonder onderzoek wel durven beweren wat drie Franse economen van de week publiceerden: dat Twitter sterk bepaalt waarover journalisten schrijven. Kortom: ook als u de ochtend wél sereen begint met zuurdesembrood en deze krant, krijgt u Twitter op uw bord.

Nu richtte dat onderzoek zich op 1,8 miljard Franse tweets, maar ik zie geen reden aan te nemen dat Nederlandse journalisten vaker buitentypes zijn. Ik belde een oudere collega, John Schoorl, en vroeg hem, diplomatiek en zonder hem direct een dinosaurus te noemen, hoe hij het zonder sociale media stelt. Heel verhaal, maar wat me bijbleef, was dat hij vertelde over een meneer Brugsma van het Haarlems Dagblad, die ooit een dag zonder nieuws meemaakte. Hij ging toen naar het circus en haalde daar een olifant op om mee door de Korte Houtstraat te rijden: de voorpagina. Niet doodchecken, zei hij. Je moet op de brand af, zei John, dus liep ik voor de vorm naar het pleintje in mijn vinexwijk, waar ik brand noch circusolifant aantrof.

De tijd dat we sociale media nog als zo’n dorpsplein zagen is voorbij: we weten hoe ze echokamers en polarisering in de hand werken. Toch denken journalisten kennelijk dat alleen die wetenschap genoeg is om hun blik terug te buigen naar die van onbevangen buitenstaander. Vorige week zag ik bij de NOS: ‘Discussie over abortus waait over naar Nederland’, en bij NPO Radio 1: ‘Discussie over abortus ook in Nederland weer actueel’. Ik checkte het thuis even: hadden wij hier soms discussie over abortus? Nee hoor. De bedenktermijn is net afgeschaft, en het Europees Parlement wil abortus als grondrecht verankeren.

Op Twitter was wél discussie: daar predikt een handvol SGP’ers en FvD’ers, zoals Pepijn van Houwelingen, liefde voor het ongeboren leven, als drie twitteraars toehappen kan dat door voor maatschappijbrede tweespalt. Het Twitter-algoritme, dat politiek rechtse tweets versterkt, draagt daaraan bij. Op tv bleek dat de kaartenbak ‘Pro-Life’ toch wat leeg is: overal kwamen dezelfde drie piepjonge SGP-meiden opdraven.

Journalisten blijven natuurlijk als de dood uitgemaakt te worden voor links en elitair, en hopen op Twitter de stem van het volk te vinden. Wie mediapersoonlijkheid wil worden, weet dat: tweet vijfmaal daags, verzamel tienduizend volgers, word uitgenodigd in talkshows, krijg meer volgers, enzovoorts. Zo werkte Sywert van Lienden aan het bereik dat hem zijn mondkapjesdeal opleverde, zo begon Caroline van der Plas aan haar opmars met BBB. Zo hijsen sociale en oude media samen af en toe een Hans Worst in het zadel.

En sinds Cambridge Analytica weten we dat sociale media ook eigen sprookjes en draken voortbrengen: negeren is ook geen optie. Of de overname van Twitter door Elon Musk doorgaat, en hij zoals voorgenomen hun regels tegen desinformatie zal versoepelen, is dus niets om je schouders bij op te halen. Twitter en de journalistiek kunnen niet met en niet zonder elkaar. New York Times-journalisten werden dit jaar vriendelijk verzocht te minderen. Verslavingszorg en een dagquotum van een halfuur lijkt me een begin, maar wie houd ik voor de gek?

Op de terugweg van de bakker scrolde ik alweer door mijn tijdlijn. Misschien is het de angst voor een doods plein op donderdagmiddag, die journalisten daartoe drijft. De angst dat je straks een olifant uit het circus moet halen om mee door de straat te rijden, íéts om de pagina te vullen – dan toch liever het circus op je tijdlijn, waar altijd wel een olifant doorheen dendert.