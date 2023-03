Je kunt mooie scenario’s bedenken, maar meestal laat de toekomst ze in het honderd lopen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde donderdag vier toekomstscenario’s voor Nederland in 2050, de ‘Ruimtelijke Verkenning 2023’. De scenario’s heten respectievelijk ‘Mondiaal Ondernemend’, ‘Snelle Wereld’, ‘Groen Land’ en ‘Regionaal Geworteld’. Zoals altijd heeft het bureau bij elk scenario mooie kaarten getekend, zodat we kunnen zien wat de consequenties van de beleidskeuzes zijn.

Het PBL spreekt geen voorkeur uit, maar dat Nederland de komende drie decennia radicaal op de schop gaat, is in alle gevallen duidelijk. En dat de overheid de regie zal moeten voeren ook: energietransitie, huizenbouw, een circulaire economie en een duurzame landbouw komen er niet vanzelf.

Er moeten, zo blijkt, politieke keuzes worden gemaakt. Bij ‘Mondiaal ondernemend’, waarbij grote bedrijven de leiding nemen, hoort bijvoorbeeld een prestatiegerichte samenleving die ‘individualistisch en hedonistisch’ is en waarin winst voorop staat. Het gevolg, schrijft het PBL, is een grote ongelijkheid. Voor wie dat wil, is ‘Mondiaal Ondernemend’ het gewenste scenario.

In een ander scenario, ‘Groen Land’, ziet Nederland 2050 er heel anders uit. De planeet staat voorop, innovatieve en duurzame bedrijven bepalen de koers. Schiphol is gehalveerd en andere luchthavens zijn gesloten, de Rotterdamse haven is met 20 procent gekrompen. Bovendien wordt in ‘Groen Land’ de consumptie beperkt: iedereen krijgt een ‘omgevingsbudget’ voor vervuilende uitgaven.

Wie daarmee kan leven, kiest voor ‘Groen Land’, volgens het PBL het scenario dat het meest aansluit bij wat de overheid in gedachten heeft. Officieel dan, want voorlopig is die overheid toegeeflijk jegens Schiphol, de KLM en de boeren – zoals aanstaande zaterdag zal blijken wanneer de boerenhordes oprukken naar Den Haag. De burgemeester van Den Haag heeft gezegd dat twee tractoren het maximum is, maar vermoedelijk gaan de commandanten van de trekkercavalerie daar niet mee akkoord.

We moeten, zegt het PBL, ‘terugredeneren vanuit de toekomst’, zodat we nu de juiste besluiten kunnen nemen om tot de gewenste uitkomsten te komen.

Het probleem met scenario’s is dat ze zich nooit helemaal voltrekken zoals de scenarioschrijver zich dat heeft voorgesteld. Dat geldt zelfs voor filmscenario’s, dus helemaal voor scenario’s die een toekomstige werkelijkheid schetsen. Anders dan in filmscenario’s doen zich namelijk altijd ontwikkelingen voor die niemand kon voorzien en die het scenario in het honderd laten lopen: oorlogen, klimaatrampen, pandemieën of economische crises.

Er komen tot 2050 bovendien nog minstens een stuk of zeven landelijke verkiezingen en politici hebben de neiging om niet terug te redeneren vanaf 2050 maar hooguit een paar jaar vooruit te kijken vanaf het tellen der stemmen – daarna zien ze wel weer verder. Alleen in China kunnen ze langjarige toekomstscenario’s ook daadwerkelijk ten uitvoer brengen, maar daaraan kleven weer andere bezwaren.

Als we in 2050 terugkijken op wat er in de voorgaande dertig jaar is gebeurd, zullen we vermoedelijk tot de slotsom komen dat er iets van alle vier de scenario’s is gerealiseerd. Voor twee van de scenario’s, ‘Mondiaal Ondernemend’ en ‘Snelle Wereld’ – waarin de digitalisering voor het verdwijnen van afstanden heeft gezorgd – hoeft de overheid vermoedelijk niet zoveel te regisseren, die schrijven zichzelf.

In een tijdlijn bij elk scenario schetst het PBL bijbehorende gebeurtenissen. In het Snelle Wereld-scenario bewegen ‘burgers en bedrijven in 2045 vanwege overstromingsrisico’s naar het oosten’, in het Groen Land-scenario eet in datzelfde jaar ‘een meerderheid van de bevolking geen vlees meer’.

Het nadeel van de toekomst is, dat zij haar eigen gang gaat en zich altijd verdomd weinig aantrekt van mooie plannen.