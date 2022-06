Je kunt een instelling nóg zo mooi maken, er gaat niets boven zelfstandigheid

Het Thomashuis in Moordrecht. Het Thomashuis wordt geleid door de zorgondernemers Ruurd en Yvette Visser. Zij wonen hier met haar dochter en 8 volwassenen met een verstandelijke beperking. Beeld Julius Schrank/ de Volkskrant

Kwaliteitsverbetering

Het opiniestuk van Marijke Malsch doet geen recht aan een proces dat voor veel mensen met een verstandelijke beperking tot een ontegenzeggelijke verbetering van de kwaliteit van hun leven heeft geleid. Een kwaliteitsverbetering waarbij het wonen in een ‘gewone’ woning hand in hand is gegaan met het anders en op maat inrichten van de ondersteuning. Dat is geen gemakkelijk proces en vergt nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, de persoon met een beperking en zijn of haar ouders, de medewerkers en het bestuur van een zorginstelling. In verschillende rollen, maar in een gelijkwaardige rolverhouding. Het is goed om te leren van fouten die ongetwijfeld worden gemaakt. En om in gesprek te blijven. Zodat de beweging van vermaatschappelijking niet stopt maar met nieuw elan wordt doorgezet.

Henk Steen, Castricum

Omgekeerde integratie

Sinds 37 jaar woont onze gehandicapte zoon binnen een van de centrumlocaties van de stichting Amarant in Tilburg. Wij, als ouders, hebben ook de tijd meegemaakt dat er druk gezet werd om cliënten over te plaatsen naar de wijk. We zijn hier altijd voor gaan liggen omdat je iemand met een verstandelijke handicap zijn vrijheid afneemt door hem in de wijk te plaatsen.

In een wijk is het wandelen of fietsen niet mogelijk met mensen die niet verkeersveilig zijn. Omwonenden staan in het begin best vaak open voor de nieuwe bewoners, maar haken af als blijkt dat deze (vaak met meer bewoners dan gemiddeld per woning) weleens gillen als ze niet begrepen worden, luidruchtig zijn omdat zij er door hun handicap geen idee van hebben dat dit storend is voor de buurt. Daarnaast rijden de taxibusjes af en aan want voor hun dagbesteding en vrijetijdsinvulling op maat zijn ze aangewezen op voorzieningen die de wijk niet biedt.

Wij hebben het geluk gehad dat er rond 2000 een mogelijkheid was om, als niet-gehandicapten, op deze centrumlocatie te gaan wonen in een omgekeerd integratieproject. Hiermee hebben we de ongemakken aanvaard die het wonen tussen mensen met een verstandelijke handicap met zich meebrengt. Onze twee aaibare hondjes zorgen ervoor dat we niet alleen met cliënten, maar ook met begeleiders aan de praat komen. Voor ons zijn de cliënten onze dorpsbewoners geworden. Wij zijn in hun wereld geïntegreerd. Dit zou op beperkte schaal (beperkt omdat bij grote aantallen niet-gehandicapten de gehandicapte op den duur toch weer het onderspit delft) op meer plaatsen moeten gebeuren.

Loes Overkempe, Tilburg

Tweederangsburger

Ik ben 40 jaar en ik heb een licht verstandelijke beperking. Mijn IQ ligt dus iets onder het gemiddelde. Maar dat is meer dan voldoende om me boos te maken op het opiniestuk van Marijke Malsch. Zij leeft in een andere wereld dan ik. Ze vindt dat verstandelijk gehandicapten terug moeten naar de instellingen, omdat ze zelfstandigheid niet aankunnen. Ik voel me gediscrimineerd, weggezet als een tweederangsburger. Want ik leef in een andere wereld.

Na een lange periode bij een instelling geniet ik nu anderhalf jaar in mijn eigen appartement. Eén keer per week krijg ik begeleiding. Ik ken heel veel licht verstandelijk beperkten die net zo gelukkig zijn met hun leven als ik. Natuurlijk heb ik ook wel eens een discussie met een buurman. Dat is heel normaal. Terug naar een instelling? Dat kost alleen maar meer zorggeld. Ook mijn ouders zouden daartegen zijn.

Je kunt een instelling nóg zo mooi maken, er gaat niets boven zelfstandigheid. Er is niet voor niets een VN-verdrag Handicap, waarin iedereen gelijke rechten krijgt. Ik sta midden in het leven en krijg alle kansen. Die laat ik niet afnemen door mensen met gedachten die niet meer van deze tijd zijn.

Tim Holierhoek, Rotterdam

Kille werkelijkheid

Marijke Malsch beweert dat mensen met een verstandelijke beperking beter af zijn in instellingen. Gelukkig heeft uw beeldredactie begrepen wat dit betekent; de kille werkelijkheid van kale gangen. En dat noemt zij ‘thuis’.

Astrid Greven, Amersfoort