Je kunt de lievelingsknuffel van je kind nooit vervangen door een identiek exemplaar

Ik zag een prachtig, bijna sprookjesachtig verhaal van influencer Jet van Nieuwkerk op Instagram. Ze was met haar baby gaan wandelen, zijn speciale knuffel was mee, een geel popje dat nooit meegaat naar buiten, schreef ze, maar dit keer wel. Ergens onderweg verloren ze de knuffel, maar daar kwam zij thuis pas achter. Ze was in alle staten, vertelde dit aan haar volgers, een van die volgers liep onmiddellijk naar de straat waar de knuffel kwijtgeraakt moest zijn, en even later volgde een foto van het gevonden gele popje.

Hierna kreeg Jet van Nieuwkerk veel tips van mensen die zeiden dat je lievelingsknuffels altijd in vijfvoud moet aanschaffen. Dit zeggen jonge ouders de hele dag tegen elkaar en het is absoluut niet waar.

Ten eerste weet je nooit welke knuffel de lievelingsknuffel gaat worden, dus dan zou je elke knuffel die je huis entert – dat zijn er 365, alleen al in het eerste levensjaar van je kind – in vijfvoud moeten aanschaffen. Dan zit je al gauw op tweeduizend knuffels.

Ten tweede zijn kinderen ongelofelijk slim en gevoelig, en zullen zij altijd het onderscheid weten tussen de lievelingsknuffel en een of andere stomme kloon die je in hun bed probeert te schuiven als de lieveling kwijtgeraakt is.

Mijn dochter had een Artis de Partis, een knuffel die zo makkelijk te krijgen is dat ze hem sowieso al dubbel had, gewoon, gekregen op verjaardagen. De ene Artis de Partis werd haar lieveling. Mijn dochter noemde haar Apoe, verklaarde dat Apoe een meisje was, en at een van Apoes slungelige armen helemaal op. Daar deed ze lang over, maar na jaren kluiven was de arm van de knuffel verdwenen, in de buik van mijn dochter. Allemaal natuurlijk materiaal, dus ik vond het niet erg.

Apoe ging mee naar Londen, en we vergaten haar in de hotelkamer. Vele mails en telefoontjes naar de Holiday Inn, maar Apoe kwam nooit meer terug. Waarschijnlijk dacht de schoonmaakster dat ze een willekeurig bruin vod was, en had ze haar meteen weggegooid.

Wij stapten monter over op de extra Apoe die we nog hadden, maar die Apoe is het natuurlijk nooit geworden. Ander geurtje, veel te nieuw, had al haar ledematen nog. Mijn dochter heeft deze Apoe plichtmatig in haar bed liggen, maar er bestaat geen band tussen haar en dit dier, het is een verstandshuwelijk.

Je zóú dus vijf vervangende knuffels kunnen aanschaffen als de lievelingsknuffel zich heeft geopenbaard, maar die zou je dan door de jaren heen precies zo moeten afraggen, bevuilen en deels opeten als die ene lievelingsknuffel, allemaal voor het geval dat de lievelingsknuffel kwijtraakt. Dit is een dagtaak, maar zo toegewijd zijn ouders van nu wel.