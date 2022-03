Je kan niet én van corruptie walmend geld langs je Zuidas laten stromen, én janken om Oekraïne

Groene groei bestaat niet, kopte deze krant boven een interview met Jason Hickel, een econoom die al een tijdje aandacht vraagt voor zijn stelling dat en-en niet kan. Het is, zegt hij, óf dingen blijven bijkopen en bijmaken en bijwensen, óf ecologische ineenstorting voorkomen.

Daar zit vermoedelijk wat in. Als je de stelling doordenkt, gaat het niet alleen om de aanschaf van een BMW Z4 of een vliegreis naar Isla Margarita, maar ook om de ontwikkeling en implantatie van kunstharten en allerlei andere hoogtechnologische zorg.

Een verbod op het eerste kan misschien op enige sympathie rekenen (een Z4 vervult de burgerlijke verlangens van de omhooggevallen mondkapjesmiljonair), maar of je voor het laatste (soberdere zorg) mensen warm krijgt, waag ik te betwijfelen. Want als je het rondvraagt zijn veel mensen enorm begaan met de ijsbeertjes, maar willen ze ook graag 100 worden. Überhaupt armer worden – de logische consequentie van economische groei afremmen, of zelfs helemaal stoppen zoals Hickel bepleit – geldt als onacceptabel. Beluister het gebedel om ‘compensatie’ maar, zodra de prijzen wat harder stijgen dan normaal.

Daarom is ons altijd voorgehouden dat alles kan, dat win-win bestaat. Dat je al autorijdend de wereld kan redden, kwestie van een Nissan Leaf kopen. Dat je geen pijnlijke fundamentele keuzen hoeft te maken, omdat de pijn altijd weggeorganiseerd kan worden. Leugens natuurlijk, maar zonder bedrog is het leven ondraaglijk. Marketing drijft op dit soort flessentrekkerij: afvallen zonder sporten, loterij zonder nieten, gratis zonder gevolgen!

Dus zullen we het ook na het nieuwe rapport van het IPCC, dat levendig inkleuring geeft aan de ecologische instorting waar Hickel aan refereert, blijven horen: dat en-en kan. Kwestie van schoon en efficiënt groeien. De beweging die zich ‘groenrechts’ noemt, gelooft hier heilig in.

In heel veel kwesties is veel te lang volgehouden dat principiële keuzen maken niet nodig is. Dat je het ene kan doen en het andere niet hoeft te laten.

Dat je én aan het Russische gasinfuus kan blijven hangen, én Poetin bestraffend kan toespreken over poloniumthee of vermoorde journalisten.

Dat je én het goorste, van corruptie walmende en van bloed doordrenkte geld uit de smerigste krochten van de wereld door je brievenbussen en langs je glimmende Zuidas kan laten stromen, én een grote bek kan opzetten over mensenrechten of ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Dat je én kan janken bij olympisch goud, én handenwringend kan zeggen dat het zo niet kan, met die arme Oeigoeren.

Dat je én als ‘betrokken idealist’ mondkapjes ‘om niet’ bij elkaar kan organiseren, én 9 miljoen kan opstrijken.

Dat je én een miezerige dickpicverstuurder kan zijn, én de grote leider en visionair kan uithangen.

Dat je én gratis op Facebook kan zitten, gratis toegang tot alle informatie van de wereld kan eisen, én al je privégegevens uit de klauwen van de duivel kan houden.

Dat je én Zuid-Amerikaans drugsgeld kan accommoderen, coke kan snuiven, trots ‘distributieland’ en heilige ‘hub’ kan zijn voor alles wat zich laat verhandelen, met je Schiphol en je Port of Rotterdam, én kaarsjes kan opsteken voor Peter R. de Vries.

Dat je én de geweldigste jachten kan bouwen voor Russische oligarchen, ze ongehinderd hun corrupte gang kan laten gaan, én nu met tranen in de ogen de ‘dappere, eervolle’ mannen van Oekraïne kan lopen prijzen.

Je kan het een tijdje volhouden in zo’n spagaat, maar op een dag kom je op de koffie.