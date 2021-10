Je huis uit op straffe van een dwangsom, maar wie maakt de eigenaar wat, want dat is een gezellige Bekende Nederlander

Morgen moet Daniëlle weg zijn op straffe van een dwangsom, de brief is aangetekend en van gestaalde taal. Standplaats P034, dat is haar adres, burgerzaken schreef het probleemloos in maar nu is het ‘strijdige bewoning’. ‘Dat schrijven ze gewoon.’

De brieven bij de receptie, het park in paniek: de bejaarde man met kip noch kraai, het gezin in problemen door de Belastingdienst, het Belgische stelletje met een baby, ex-daklozen, ‘wij zijn mensen die niet goed weten hoe dit werkt’, zegt Daniëlle, dus studeert ze nu op ‘voornemens’, ‘zienswijzen’, ‘wettelijk bekrachtigen’ – ‘zo’n brief is ook bangmakerij. Toch?’

Wat ze begrijpt, is dat de gemeente orde houdt op het vakantiepark. Wat ze niet begrijpt, is waarom de gemeente wankele mensen aan het wankelen maakt, ‘waarom nu, en waarom zo’. Nog steeds schrijft burgerzaken mensen in op deze adressen. Ze laat ten bewijze een voicemail horen die de parkmanager kreeg. Daklozen, zegt ze, worden hier ondergebracht door het maatschappelijk werk, ‘leg het eens uit’. Waarom de mensen in de bungalows huursubsidie krijgen.

Daniëlle van Balen. Beeld Toine Heijmans

Begin juli, niet voor het eerst, viel een overheidsmacht Marina Beach binnen: Belastingdienst, veiligheidsregio, politie, inspectie sociale zaken, gemeente, en ze troffen er onrechtmatigheden. Alsof hij de zwartgehoede sheriff Grapperhaus was, zei de burgemeester dat hiermee ‘een signaal’ werd afgegeven.

Duidelijk. Maar maakt dat Daniëlle van Balen tot crimineel?

‘Er is niks’, zegt ze, ook niet voor haar inwonende zoon van 21, ‘niks betaalbaars, er is niks meer voor gewone mensen.’ Lang was er geen wachtlijst voor sociale huurhuizen in Terneuzen, nu wel. Drie jaar terug bezocht ik er de goedkoopste straat van Nederland: woningen onder een ton. Nu worden ook hier huizen binnen drie dagen verkocht – ik hoor over vriendengroepen die samen pandjes opknappen en de winst onderling verdelen.

Toch gaat het daar niet om.

Dit park is grotendeels eigendom van de gezellige hatseflatsmiljonair en SBS6-knuffelbeer met een moeilijke jeugd Peter Gillis, Bekende Nederlander met eigen merchandise, tevens ‘vakantieparkfantast’, aldus Quote, die Marina Beach voor 60 miljoen zou verpatsen maar de kortlopende hypotheek alweer herfinancierde bij snelgeld.nu, en bij twee coffeeshophouders – ga er maar aan staan, als gemeenteambtenaar. Gillis’ verdienmodel was ‘volstouwen’ met asielzoekers en arbeidsmigranten tot het niet meer mocht, de Fiod vond op het hoofdkantoor vals geld en een vuurwapen, Omroep Zeeland ging van de zomer kijken en trof ‘schimmel aan het plafond’ in de vakantiehuisjes, et cetera.

Gillis bezit meer parken met identieke situaties, maar ook ‘een huisadvocaat’ – stoere sheriff die daarheen een dwangbevel stuurt van 25 duizend euro, zoals naar Daniëlle, die weet wat schuldsanering is: jarenlang 40 euro per week.

Dit is haar derde seizoen. Het chalet is geen noodopvang, ze noemt zichzelf een ‘tiny house girl’ en geniet van het compacte leven. Hier is ze opgegroeid, haar ouders hadden een vaste staanplaats, ‘hier heb ik leren lopen’, ‘dit is echt mijn wijkje’.

Ze werkte veel, productie, horeca, verliet haar man, raakte in de ziektewet; Daniëlles huisbaas wilde haar huurhuis verkopen, en ‘naïef’ stemde ze toe, ze zou iets nieuws krijgen en trok zolang in haar chalet, ‘hij heeft me nog helpen verhuizen ook’. Er kwam niks nieuws. Haar uitkering stopte want ze was uitgeschreven, maar de gemeente schreef haar gelukkig weer in, op dit adres.

Het is een bekend verhaal: 55 duizend Nederlandse vakantiehuisjes worden permanent bewoond, een schatting, niemand kent die schaduwwereld. Er is een wet in de maak, de Tweede Kamer wil dat gemeenten stoppen met dwangsommen en ‘passende oplossingen’ zoeken, maar de gemeenten zijn tegen uit angst voor arbeidsmigranten en ‘ondermijning’, krachtige argumenten voor mensen die alleen op dure vakantieparken komen, die op Netflix naar Undercover kijken en denken: zo is dat dus, daar.

‘Slordig’, vat Daniëlle de situatie samen, ‘de gemeente had toch ook eerst even kunnen langskomen om te praten?’

Mijn verzoek om contact met de burgemeester, hij is van de PvdA, de partij die na haar rare jaren weer sociaal wil worden, leidt tot niets. Maar Daniëlle heeft snel geleerd wat inspreken betekent, wat zienswijzen zijn; ze leerde over de ‘kruimelregeling’, ‘persoonsgebonden omgevingsvergunning’, ‘gedoogbeschikking’. Ze is haar eigen huisadvocaat.

Opties genoeg om ze mee om de oren te slaan.