‘Je huis op orde’ is prima tv om omineuze omikron-experts bij talkshows mee te omzeilen

De confrontatie met hun uitgestalde spullen in een gigantische loods blijkt nogal heftig voor de familie Smit.

Ruim voordat we allemaal tot ons huis veroordeeld waren, was opruimen al een hit. De Japanse opruimgoeroe Marie – ‘Does it spark joy?’ – Kondo deed ons in de Netflix-serie Tidying Up voor hoe we onze kleding tot bizar kleine envelopjes konden vouwen. Maar ook onder jonge youtubers is het ordenen van kleding-, keuken- of make-upkast (‘Zóóó satisfiying!’), naast de zogeheten ‘unboxing video’, standaard onderdeel van het vlogrepertoire. De onuitgesproken wens achter al dat opruimen: wie in een geordend huis woont, heeft een stuk minder moeite ook zijn leven op orde te krijgen.

Het SBS 6-programma Je huis op orde had daarom misschien wel beter ‘Je leven op orde’ kunnen heten – zoals de BBC-show Sort Your Life Out, waarop het gebaseerd is. Natuurlijk is het volstrekt voorstelbaar dat dat schattige gezin op zeker moment absurd veel (kapotte) speelgoedjes, prullaria, meubels en badkamerspullen in huis heeft. Maar tegelijkertijd denk je: hoe dan? Prima televisie dus om de omineuze omikron-experts bij Beau, Op1 en Nieuwsuur vakkundig mee te omzeilen.

Presentator Viktor Brand helpt bij het uitzoeken in ‘Je huis op orde’. Beeld SBS 6

Presentator Viktor Brand nam woensdagavond met de familie Smit de schade op. Hun kleine huis staat vol kasten, waarin eindeloos veel huisraad is gemikt: een gekmakende wirwar van speelgoed, kabels, knutselspullen en een verdwaald kolfapparaat – het jongste kind is 5. Nog een megaprobleem: de grote hoeveelheid (gedemonteerde) meubels. ‘Dit wilde ik verkopen op Marktplaats, maar dat is niet makkelijk’, zegt de man des huizes over een paar kastjes die hij aan de straatstenen niet kwijt kan. In de jongenskamer staan langs een muur zijn gereedschapskisten opgesteld.

Net als bij andere make-overprogramma’s is er een eigenzinnig klusteam dat het gezin helpt hun ontplofte huis en hun uit de hand gelopen verzamelwoede onder controle te krijgen. Dat team bestaat uit een schoonmaakexpert (‘karnemelk is heel geschikt om je bad glanzend te krijgen’), een opruimcoach annex bakjes- en krattenexpert, en een hipsterklusser met mannenknot die kleine steigerhouten meubels in elkaar timmert. De voordelige studentenverhuisservice (het gaat niet zo lekker met SBS) komt het huis tot op de laatste paperclip leegruimen.

De confrontatie met hun uitgestalde spullen in een gigantische loods blijkt nogal heftig. Maar broodnodig, vindt Brand, want dan kunnen ze zelf zien hoe absurd veel spullen ze hebben. 123 paar schoenen, 32 zonnebrillen, 50 washandjes, 40 slingers, 123 knuffels, 25 opblaasbanden – het houdt niet op. ‘Ik schaam me dood’, zegt de vader. De kinderen willen het liefst alles bewaren, slechts een klein deel mag mee terug naar huis.

En wat is de opluchting van de familie groot als aan het eind van de aflevering eenmaal alles lekker in gelabelde bakjes en kratjes is gesorteerd en ze honderden kilo’s troep lichter zijn. ‘We kunnen gewoon uit bed stappen’, zegt de moeder, als ze ziet dat alle meubels rond het bed zijn verdwenen. Brand, tegen de gelukkigen: ‘Jullie maken nu al een opgeruimdere indruk.’