Je hoeft nu niet erg links te zijn om toch een beetje naar links te willen

Laatst zag ik een jongen vrolijk dansen in een drukke kroeg. Hij droeg een T-shirt van een communistische organisatie, het stond in kloeke letters op zijn buik. Twintig zal hij zijn geweest. Niemand keek op of om. Terwijl ik met mijn ogen moest knipperen bij zo’n met trots gedragen bekentenis tot een met bloed doordrenkte totalitaire beweging.

Het is een trend hè, onder sommige jongeren. De SP is er zijn jongerenorganisatie aan kwijtgeraakt. Tegen het verwijt dat zoiets van weinig historisch bewustzijn getuigt, ligt het verweer voor de hand: die uitwassen, die vormden niet het échte communisme zoals het is bedoeld. Je zou zeggen dat na ruim een eeuw proberen op behoorlijk grote schaal, en vele slachtoffers verder, de conclusie moet zijn dat het met de uitgangspunten ook niet helemaal goed kan zitten.

Maar zo’n tendens is ergens een reactie op. Op de slinger die nooit eens bij het juiste punt blijft hangen. Kijk naar het voortrekken van vermogenden, de onevenredige staatssteun voor grote bedrijven en het vernuftig ontworpen belastingparadijs Nederland. Geen rechtgeaarde liberaal kan volhouden dat hij daarin zijn gedroomde gelijke speelveld ziet.

Smet op de chocolademousse

Door de vrijheid, het welzijn, de creativiteit en het respect voor het menselijk leven lijdt het geen twijfel dat ons kapitalistisch systeem verreweg superieur is aan alles wat het communisme ooit heeft voortgebracht. En toch, soms bekruipt me het gevoel dat ooit mensen zullen terugkijken op verschijnselen hier en nu zoals wij kunnen schamperen over de nutteloze functies die werden bedacht om in heilstaten van weleer ‘volledige werkgelegenheid’ te bereiken.

Bijvoorbeeld toen ik laatst ’s avonds laat chocolademousse stond te maken voor dertien man. De chocola was al gesmolten, het eiwit al geklopt toen ik erachter kwam dat ik per ongeluk bekers geklopte room had gekocht in plaats van ongeklopte. Dat was dus veel te weinig. Elke thuiskok snapt de paniek. Bekentenis: ik liet een flitsbezorger komen. Nog ging het bijna mis. In zijn enorme haast gaf hij me aanvankelijk het verkeerde tasje. Twee cola en een popcorn zaten daarin.

Er is van gesmuld, maar voor mij zat er een smet op die mousse. Tot dat moment had ik aan iedereen die het horen wilde verklaard dat het niet klopte, die flitsbezorgers, dat het niet kón. En zo is het ook. Van de week werd bekend dat de arbeidsinspectie extra gaat controleren, want: schijnzelfstandigheid, te grote tijdsdruk, te zware tassen, niet goed verzekerd, geen sociale premies en onveilige panden.

Met evenveel bevreemding zal mogelijk ooit worden teruggekeken op de beelden van lange rijen op Schiphol, als daar de reportage naast wordt gelegd die Jeroen van Bergeijk undercover maakte over de verborgen wereld van de koffergooiers, die voor 10,69 euro per uur werk doen waar ze letterlijk aan kapot gaan.

Linksige gedachten

Een raadsel van deze tijd is dat het nog maar mondjesmaat lukt om uitbuiting om te zetten in actie. Al zien we stilaan dat beloning iets meer in verhouding komt te staan tot de feitelijke waarde van geleverde arbeid. Zoals bij de politie, die er in de nieuwe cao flink op vooruit gaat.

Maar het gaat langzaam. En bescheiden. Misschien omdat een flink deel van de mensen is wijsgemaakt dat alle problemen zijn te wijten aan vijanden van buiten. De EU, de immigranten, de klimaatgekte. Niet dat aan de EU en immigratie geen problemen kleven of dat klimaatbeleid niet kritisch beschouwd mag worden, maar de religiositeit waarmee extreemrechts op een handvol kwesties hamert, dat is mensen dom houden, terwijl regering en bedrijfsleven ze arm houden.

Voor mij persoonlijk is het best even wennen, zulke linksige gedachten. Van huis uit is mijn grondhouding dat het in het leven om twee dingen gaat: verzet tegen groepsdwang en verzet tegen staatsdwang. Systemen nemen de boel over en verstikken het individu en links is van de systemen. Maar zo zie je dat context alles is. Vandaag de dag hoef je niet erg links te zijn om een beetje naar links te willen.

Draai om de oren

Je moet ook wel horende doof en ziende blind zijn, wil je niet doorhebben dat doorgeslagen marktwerking staatsdwang slechts verergert. In een gesprek dat ik had met Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen maakt hij – lang niet als enige – de analyse: doordat publieke diensten die zich daarvoor niet lenen zijn vermarkt, kan de overheid alleen nog proberen grip te krijgen met een stortvloed van wetten en regels.

Zo is een overheid ontstaan die ons eerst lang aan ons lot overlaat, om ons dan op onverwachte momenten het hemd van het lijf te vragen of een paar gemene draaien om de oren te geven. Van verzorgingsstaat naar controlestaat.

Het interessante is, hoewel de overheidsuitgaven het afgelopen decennium flink zijn gedaald – corona even daargelaten – geeft Nederland vergeleken bij andere landen nog best veel uit. Maar weet je waar Nederland heel laag op scoort? Op het aantal ménsen bij de overheid. En je dan maar afvragen waar de menselijke maat gebleven is.

Eerlijker belasting van vermogen, minder staatssteun voor grote bedrijven, rechten voor werkenden en restauratie van publieke diensten. Achter zo’n gematigde agenda moet je je toch kunnen scharen zonder totalitair T-shirt aan.