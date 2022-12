Je hoeft geen PvdA- of GroenLinks-kiezer te zijn om de linkse fusiedrang toe te juichen

Mei Li Vos en Paul Rosenmöller, de lijsttrekkers voor de Eerste Kamer, donderdag in gesprek met hun aanvoerders Attje Kuiken en Jesse Klaver uit de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Je hoeft geen PvdA- of GroenLinks-kiezer te zijn om de voortschrijdende samenwerking van beide partijen toe te juichen. Stel dat ook de SP, Denk, Bij1 en de Partij voor de Dieren zich zouden aansluiten. Stel dat de ChristenUnie en de BoerBurgerBeweging gewoon vleugels waren in het CDA. Stel dat VVD, D66 en Volt gewoon één grote liberale partij waren, zoals in de meeste andere landen, waar kiesdrempels en districtenstelsels voorkomen dat elke ietwat afwijkende mening meteen uitgroeit tot een zelfstandige fractie in het parlement.

Wat zou het een stuk makkelijker worden om een regering te vormen. Wat zouden die grote Kamerfracties het kabinet een stuk beter kunnen controleren. Wat zouden veel Kamerdebatten een stuk minder gebukt gaan onder de profileringsdrang van de deelnemers. Wat zou het, kortom, enorm bijdragen aan het beter functioneren van onze parlementaire democratie.

Voor wie misschien wél PvdA- of GroenLinks-kiezer is, komt er nog een wenkend perspectief bij. Want hoe noodlijdend de PvdA ook mag zijn, en hoe teleurgesteld GroenLinks ook is over de uitgebleven electorale doorbraak van Jesse Klaver; dankzij het versplinterde politieke landschap ligt er een grote kans om samen opeens toch weer een politieke factor van belang te worden. Ze hoeven niet eens méér zetels te halen dan in 2019 om in mei in de Eerste Kamer de grootste fractie te worden en daarmee, nog meer dan nu, een onvermijdelijke gesprekspartner voor het vaak zo onzeker opererende kabinet-Rutte IV.

Maar eigenlijk hopen de partijen natuurlijk op meer. De samenwerking moet het elan brengen dat ook kiezers weglokt bij de concurrenten op de linkerflank. Het elan dat daarna kan worden doorgetrokken naar de volgende landelijke verkiezingen, waarvoor de partijen dan toch echt met één lijsttrekker de barricaden op gaan. De Eerste Kamer is slechts de proeftuin voor dit spannende politieke experiment.

Dat de partijen zelf ook nog aan het idee moeten wennen, bewezen ze donderdag bij de presentatie van hun kandidatenlijsten voor komende lente. In al hun enthousiasme benadrukten de lijsttrekkers Mei Li Vos en Paul Rosenmöller toch weer vooral dat dit voorjaar ‘de afrekening met het kabinet gaat komen’.

Dat is niet alleen een miskenning van de smalle marges van de Nederlandse politiek (ook de linkse combinatie is straks, net als D66 en CU nu, weer veroordeeld tot compromissen met VVD en CDA), maar ook een wel erg defensieve benadering. Er zijn meer redenen waarom Mark Rutte namens de rechterflank nu al twaalf jaar het initiatief op het Binnenhof in handen heeft, maar de voornaamste is dat de linkerflank er al heel lang niet meer in slaagt om een wenkend, samenhangend en toegankelijk alternatief programma over het voetlicht te brengen, uitgaand van de eigen overtuigingskracht. Zo’n programma waarmee niet alleen de verkiezingen kunnen worden gewonnen, maar daarna ook de kabinetsformatie.

Alleen als de samenwerking ook daaraan een impuls geeft, wordt het nieuwe RoodGroen meer dan de som der delen.