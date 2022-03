Je handen wassen bij een kraan is er in de loop der jaren niet gemakkelijker op geworden, buitenshuis

Moderne verschijnselen, we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Neem nou gebruiksonvriendelijke handdoek- en wc-rolhouders.

Vandaag de dag is heel de planeet ervan doordrongen dat schone handen van levensbelang zijn. Zelf was ik al jaren groot voorstander van regelmatig je handen reinigen, vooral na het reizen met het openbaar vervoer en het bezoeken van de wc. Dat er tegenwoordig overal flesjes met ontsmettingsgel en bacteriedodende natte tissues zum Mitnehmen liggen: hartstikke mooi!

Niets ten nadele dus van deze ambulante hulpmiddelen, maar het schoonwrijven van je handen met gel of vochtige doekjes valt in het niet bij het wassen van de handen bij een kraan. Helaas is dat er in de loop der jaren niet gemakkelijker op geworden, buitenshuis. In nette etablissementen is het meestal wel goed geregeld, met een beetje mazzel zijn daar zelfs pompjes welriekende vloeibare zepen en rulle gastendoekjes die na gebruik in een charmant wasmandje gegooid mogen worden. Op stations en luchthavens is het – business lounges daargelaten – helaas nooit zo’n feest. Op Milaan Linate, waar de vertrekhal en de bijbehorende wc’s recentelijk zijn opgeknapt, hangen boven de wastafels nu van die moderne metalen gedrochten waaruit zowel water als zeep als hete lucht komt. Knappe jongen die in één keer doorheeft wat waaruit komt, zonder eerst het hele hoofd in de wastafel te hebben geplaatst om de pictogrammen goed te kunnen bekijken en al doende óf onder een kledder zeep, gutsend water of straffe wind te belanden. Op andere luchthavens is het niet veel beter: daar hangen van die tostiapparaatachtige handendrogers waar je je handen neerwaarts in moet steken. Ook een crime, omdat je er zo lullig bij staat, en omdat je handen er raar van gaan rimpelen maar vreemd genoeg nooit echt droog worden.

Dit soort ergernissen is natuurlijk klein bier vergeleken met het Grote Leed op openbare toiletten. Ik herinner me een bruine draaiknop op de wc’s in de trein, waarmee je een soort Vim of waspoeder over je handen kon strooien, om vervolgens te constateren dat de voetpomp om water te tappen kaduuk was, en je dus achterbleef met viezigheid én Vim. Er zijn op bepaalde locaties van de UvA nog handdoekenautomaten met van die flinterdunne witkatoenen rollen erop, die nooit lekker doordraaien en in veel (nou ja, bijna alle) gevallen kapot zijn, waardoor er een lange, natte lap aanhangt waarop je e-colibacteriën de polonaise ziet dansen met een uitzinnig clubje schimmels. Ook de volgende generatie handdoekautomaten, die met ronde lichtblauwe greepjes aan de zijkanten, waarin je je natte vingers moet stoppen om de rol te kunnen draaien, is een slag in het gezicht van hygiënefans. Wie de moed opvat om zijn natte vingers daadwerkelijk in die greepjes te stoppen, wordt zelden beloond met meer dan een vermoeden van handdoek. Een reepje tissue, dat onverbiddelijk aan die natte vingers blijft kleven en er alleen met opperste concentratie door een andere natte vinger vanaf kan worden gepeuterd, meer krijg je niet. Dan de nieuwste apparaten waar zo’n wuivend handje op staat, dat suggereert dat de handdoek zich zal aandienen zodra er voor het oogje wordt gewapperd. De beloning is helaas altijd mager: een lichtgrijs vel van een kwaliteit die nog belabberder is dan het papier van Volkskrant Magazine. Te klein en te dun om er ook maar één vinger fatsoenlijk mee af te drogen.

Doffe ellende is het. En dan heb ik het nog niet eens gehad over van die grote ronde toiletrolhouders waar je met je hele arm in moet – alsof je een koe moet helpen bevallen – om bij het begin van de papierrol te komen. En waar je dan, tergend langzaam, maar één snippertje tegelijk vanaf kunt trekken.