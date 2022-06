‘Je grenzen bewaken’ lijkt op bezoek in Marokko opeens een stuk minder belangrijk

Het leek wel of iedereen om me heen – en ikzelf misschien ook wel – tegen een burn-out aan zat. Dit jaar waarin alles ineens wél weer kan, dus ook al die uitgestelde projecten, voorstellingen, boeken, opdrachten, reizen (ik beweeg me in de culturele sector), ging ons blijkbaar niet in de koude kleren zitten. ‘Ik moet mijn grenzen bewaken’, was de zin die ik het vaakst hoorde zeggen, meestal met een ondertoon van paniek en angst.

Ik vertel dit in de verleden tijd omdat dit vóór mijn recente bezoek aan Marokko was, samen met een dierbare vriend wiens familie we al in 2020 zouden bezoeken, toen de grenzen dicht gingen. Ik moest steeds aan die woorden denken: ik moet mijn grenzen bewaken. ‘Grenzen’ leek het thema van onze reis.

Visumgedoe

In de koningsstad Meknes met de eeuwenoude oranje stadsmuren bezochten we familie van moeders kant: neven, een nicht, een oom, twee tantes en oma. Oma was de enige die haar kleinzoon (en andere familie) in Nederland had bezocht in de afgelopen jaren. De rest – niet rijk, niet arm, gemiddeld opgeleid – krijgt geen visum, omdat de Nederlandse autoriteiten bang zijn dat ze niet teruggaan naar Marokko. We aten, lachten, met handen en voeten mengde ik me in het gesprek, voelde me omarmd, welkom en thuis, ook al was ik de vreemdeling. Dat visumgedoe zeurde op de achtergrond. ‘Wij kunnen niet naar jullie komen.’

De dag erop reden we door het woestijnachtige landschap naar Guercif, aan de voet van het Rifgebergte, waar de familie van vaderskant vandaan komt en deels nog woont. Een ander universum. Oma, de tweede vrouw van opa, is de mater familias, trots, mooi, zelfs in de ouderdom krachtig. De meeste van haar kinderen en kleinkinderen wonen in Europa. Samen met de derde vrouw van opa, met haar jongste dochter, twee van haar zonen, de vrouw van de oudste, hun vier kinderen en de verzorgster van oma wonen ze in één groot familiehuis.

Na opa’s dood waren de twee zonen nu verantwoordelijk voor de dertienhonderd olijfbomen die opa lang geleden had geplant in de droge aarde. De maaltijd in vijf, zes gangen duurde eindeloos. Ik zag mijn vriend ontspannen in aanwezigheid van zoveel bloedverwanten en vanzelfsprekende liefde, die ook op mij afstraalde.

Olijfboomgaard

In de olijfboomgaard vertelden de neven over hun band met de bomen. ‘Ze zijn als je ouders, ze voeden je, beschermen je, dus moet jij goed voor hen zorgen.’ Over de waterputten die ooit 15 meter diep waren, maar tegenwoordig al 90 meter. De oneerlijke concurrentie met olijfboeren in Europa, die subsidies krijgen, terwijl Marokkaanse boeren importheffingen betalen. Het kolonialisme is nooit opgehouden.

De laatste avond in Rabat aten we met Ismael (jongste zoon van de derde vrouw van opa) en diens vriend, beiden studenten aan een technische privéhogeschool. In een middenklassewijk die me aan Amsterdam deed denken. De jongeren zagen er precies zo uit als jongeren in Nederland. Ismael wilde dat ik een ander Rabat zag dan de medina met de krappe straatjes en pittoreske armoede. Voor hem als hoogopgeleide ingenieur in wording lonkte Europa.

‘Het ding is’, zei mijn vriend, ‘dat het leven in Nederland veel minder goed is dan je denkt. Ik bedoel psychisch. In Marokko is het leven fysiek zwaar, bij ons is de mentale druk op jonge mensen gigantisch, veel mensen raken burn-out.’ Hij legde uit wat dat inhield en bracht het en passant in verband met het neoliberalisme en hyperindividualisme in het Westen. ‘Je succes is je verdienste, je falen je eigen schuld.’

De twee studenten keken verbaasd. ‘Ik denk en voel nooit alleen vanuit mezelf’, zei Ismael: ‘Als ik iets bereik is dat succes voor de hele familie.’ Mijn reisgenoot knikte. ‘En als het fout gaat, heb je ons, de familie.’ Ik dacht aan al die paniek en stress om me heen voordat ik vertrok. Aan de verbondenheid en warmte die ik bij de familie in Marokko ervaarde.

Misschien doen we er goed aan onze grenzen wat minder streng te bewaken.

Christine Otten is schrijver en theatermaker. Deze week vervangt zij Elma Drayer.