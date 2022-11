Je gaat toch anders kijken naar die rode saus bij de Zweedse balletjes van Ikea

Maandagmiddag speelt Oranje zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal in Qatar. Dat spektakel, dat Qatar conform Fifa-normen netjes met omkoping heeft verworven, heeft in Nederland geleid tot een gekwelde morele worsteling. Iedereen zit op zijn Ikea-bank klaar voor de wedstrijd en kent wel iemand (de buurman, het kabinet, de Jumbo) wiens morele opstelling laakbaarder is dan de eigen. Dat moet dan maar volstaan.

Mikpunt is vooral de uitbuiting van het legioen arbeidsmigranten in Qatar. Logisch, vanwege de directe relatie met de voetbalstadions, al zijn er daarnaast genoeg zaken om je druk over te maken. Zoals de omgang met seksuele minderheden of elementaire vrouwenrechten.

Over de auteur Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout.

Die uitbuiting van arbeidsmigranten is structureel. Je kunt hopen dat de schijnwerper die het WK erop zet de al jaren durende internationale campagnes hiertegen zal helpen. Maar is de positie van de Oeigoeren verbeterd door de Winterspelen in China? Kun je als individu betekenisvol verschil maken? Dat is in het geval van Qatar makkelijker getweet dan gedaan, maar burgers hebben wel ‘wapens’, waarover zo meer.

Op regeringsniveau ligt de zaak niet eenvoudiger. Mensenrechten zijn een bloedserieuze zaak – te beginnen in eigen land, waar regeringen effectief gezag uitoefenen. Maar hoe behartig je universele rechten in een wereld waarin deze op hun retour zijn en waarin je eigen invloed structureel afneemt? De Adviesraad Internationale Veiligheid (AIV) heeft recentelijk een poging gedaan hierop een antwoord te geven. Het taalgebruik is omfloerst, want hardop erkennen dat mensenrechten niet de enige leidraad kunnen zijn van buitenlands beleid blijft vloeken in de kerk – al werd onze diplomatieke praktijk feitelijk tot voor kort steeds meer beheerst door exportpromotie.

De universele aard van mensenrechten wordt in ons land soms verward met de, uit de aard der dingen, beperkte wijze waarop deze rechten elders afdwingbaar zijn. De meeste stappen vooruit zijn de afgelopen driekwart eeuw in multilaterale kaders als de VN gezet. Saai maar waar. De instorting van het Sovjet-rijk hielp ook. Hoe het zij: zonder erkenning van die beperkingen en het belang van andere factoren, zoals veiligheid, eindigen discussies over mensenrechten altijd in verwijten van hypocrisie. Spiegelgevechten die vooral ons morele verheven zelfbeeld tonen.

Wie doet alsof buitenlandbeleid niets anders is dan moraal, houdt zichzelf voor de gek. Wie denkt dat het los van de moraal staat, leeft in de verkeerde tijd. Zowel in de vorige eeuw als in deze zijn behoud van democratie, rechtsstaat en elementaire mensenrechten hoofdzaak, geen bijzaak.

Onze publieke opinie zit, aangedreven door sociale media, in een windtunnel van permanente verontwaardiging. Iedereen neemt elkaar voortdurend de maat. Maar diplomatie is vaak zwemmen in een bak met haaien. Je ontkomt niet aan omgang met kleinere vissen met stekels die jou niet aanstaan. Soms heb je ze zelfs nodig, zoals met Qatar, dat hielp bij de evacuatie van ‘onze’ Afghanen, of nu mogelijk met gas.

Of we daarover in Nederland ooit een debat zullen kunnen voeren zonder elkaar te verketteren, weet ik niet. Maar de dilemma’s zijn echt. En, waar je ook bij uitkomt, maatvoering telt ook. Het is daarom een goed idee de koning, een sportliefhebber, deze maand, indachtig de beste Gallische tradities, hoog in een boom te hangen, gekneveld en met een prop in zijn mond.

Promotie van mensenrechten is sisyfusarbeid: het water moet de steen slijpen. Maar ik geloof ook in directe actie. Om te beginnen hier en binnen de EU. Ook daarbuiten spreken daden meer dan woorden. Steun aan mensen en organisaties die lokaal opkomen voor het recht je uit te spreken, of een vrije pers, of arbeidsrechten. Zulke programma’s staan onder druk, investeer er in.

En wij? Burgers kunnen ook dingen doen, zoals zich inzetten voor campagnes tegen moderne slavernij. Of dingen laten. Zoals kleren kopen die voortkomen uit Oeigoerse dwangarbeid. Of stoppen met shoppen in Ikea. Recent onderzoek wijst naar Ikea dat tot voor kort via onderaannemers gebruikmaakte van dwangarbeid, ook van politieke gevangenen, uit de strafkampen van Belarus. Ikea toont zich nu geschokt en doet alsof zijn neus bloedt. Maar je gaat toch anders kijken naar die rode saus bij de Zweedse balletjes als je bedenkt dat het wel eens het bloed kan zijn van politieke gevangenen uit Belarus.