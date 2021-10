Je gaat even van huis en je hebt opeens een hond

Ben ik even een paar weken weg, kom ik thuis, woont er ineens een hond. Het plan leefde al een tijdje in huize Van Luyn, maar was in mijn afwezigheid blijkbaar eenvoudiger uit te voeren. Daarom gaan dictators nooit op vakantie.

De hond heet Cosmo, en hij komt uit Griekenland waar hij Elvis heette, een naam die mijn kinderen terecht identificeerden als een waardeloze hondennaam. Luisteren doet hij trouwens toch niet, dus het maakt niet uit hoe hij heet. Ik noem ’m ‘poes’, want zo noem ik onze poes ook en dan hoef ik geen nieuwe naam te onthouden.

Cosmo is – het moet gezegd – extreem schattig. Flaporen, vragende blik, en de onhandige verhoudingen die een pup zo aandoenlijk maken. Nou ja, pup, hij is al vijf maanden oud, maar verdacht groot. Ons is beloofd dat hij uiteindelijk tot kniehoogte komt, maar die schatting slaat nergens op aangezien het een vuilnisbakkie is. Je weet immers niet wat er allemaal in die vuilnisbak is gegooid. Op het oog zeggen we beagle, basset en herder. Maar als er straks een enorme sint-bernard uit groeit, moeten we ook niet gek opkijken. Het is te hopen van niet, want traplopen kan-ie niet, en we moeten ’m twee trappen naar beneden sjouwen om hem uit te laten. Dan heb je liever een chihuahua, maar Cosmo is nu al drie chihuahua’s hoog. Dat belooft wat.

Dat uitlaten: de mevrouw van de opvang zei dat we dat zes keer per dag moeten doen, en dat blijkt geen overbodige luxe. Cosmo heeft namelijk spectaculaire diarree. Nee, maar echt. Als hij poept, spuit hij met een knetterende scheet een straal bruine vloeistof de wereld in, waar geen poepzakje iets mee kan. Mij rest niets dan een beetje schaapachtig lachen naar voorbijgangers die dit tafereel vol afgrijzen aanschouwen. Het schijnt te komen door de spanning van zijn verhuizing, het arme schaap, en het zou spoedig beter moeten worden, als we hem witte rijst voeren in plaats van hondenbrokken. Ik heb er een uur geleden zijn bakje mee gevuld, en hij heeft het nog onaangeroerd gelaten. Nou ja, niks eten is ook goed tegen diarree.

Cosmo slaapt in een bench, hetgeen een eufemisme is voor kooi. Honden schijnen het fijn te vinden om in een kooi te slapen, maar Cosmo heeft zo zijn bedenkingen. Hij piept en krabt aan zijn tralies. Ze zeggen dat je dat moet negeren, dus hebben we de hele nacht met bloedend hart wakker gelegen, om ’s ochtends te ontdekken dat hij zijn he-le kooi had ondergescheten, zichzelf incluis. De nacht daarop ben ik er maar naast gaan liggen, op de bank. Daar werd-ie rustig van, en zo viel hij tevreden in slaap.

Hij snurkte.

Om een uurtje of 2 wekte hij me door een klaaglijk geluid te maken, dat ik verstond als: laat me nú uit, anders gaat er hier een strontbom af. Ik tilde hem haastig naar beneden, en het bleek geen bluf: nog geen meter buiten de deur projectielkakte hij met een luide knal de hele steeg onder. Hij keek ernaar, kwam naar mij toe en boog het hoofd. Ik, in badjas en slippers, aaide hem over zijn bol. Hij keek omhoog, en zijn ogen zeiden: ik hou van je. Hardop prevelde ik in de kille nachtlucht: ik ook van jou, poes, ik ook van jou.