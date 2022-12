Je bent (niet) wat je luistert, leert Spotify Wrapped

Terwijl ik mijn jaarlijkse luisteroverzicht van Spotify bekijk, wil ik meteen wat kanttekeningen plaatsen. Ja, Debussy is mijn op een na meest beluisterde artiest, op de voet gevolgd door Brahms, maar mijn muzieksmaak is verder erg jeugdig en hedendaags, zeker als ik niet zit te schrijven. En waarom Doe Maar zo prominent tussen mijn favorieten staat? Omdat de baby zo leuk door zijn knietjes gaat op Belle Hélène. De Thong Song van Sisqo? Kan ik niet goed uitleggen. Laten we houden op hardnekkig jeugdsentiment.

En dit lijkt trouwens een vrij gemiddeld aantal luisterminuten maar ik heb thuis een platenspeler. Veel ingewikkelde platen ook, jammer dat Spotify dat deel van mijn muzikale identiteit buiten beschouwing laat. Voor podcasts gebruik ik overigens een andere app, om nog even terug te komen op dat gemiddelde aantal luisterminuten. Had ook aangetikt anders. Spotify Wrapped denkt mij misschien door te hebben, wil ik maar zeggen, maar ik ben ondoorgrondelijk, een enigma.

Wat Spotify wél begrijpt, is hoe marketing werkt. Dit is het vierde jaar waarin de streamingdienst ons in kleurrijke en met één muisklik te delen animaties vertelt naar welke nummers en artiesten we het meest luisterden, hoe vaak die de revue passeerden, welke nieuwe genres we ontdekten en hoe fanatiek we waren in vergelijking met andere luisteraars. Dit is ook het vierde jaar waarin we die informatie massaal met onze volgers delen. Je kunt het voorzichtig een decembertraditie noemen: gratis reclame maken voor een bedrijf dat artiesten uitknijpt en er een dubieus deurbeleid op na houdt, alleen omdat het onze eigen data als cadeautjes verpakt.

Door het glimmende papier en die grote strik zie je bijna over het hoofd dat er aan muziek luisteren een vreemd wedstrijdelement is toegevoegd. ‘Je hebt meer muziek afgespeeld dan X procent van de andere luisteraars in Nederland’, feliciteert Spotify zijn abonnees bijvoorbeeld. Of: ‘Je stond dit jaar in de top 1 procent van alle luisteraars van artiest X.’ En in een voorgefabriceerde tweet, je hoeft alleen op ‘delen’ te klikken: ‘Dit jaar heb ik X minuten geluisterd. Denk jij dat je langer hebt geluisterd? Kom erachter met #SpotifyWrapped.’ Iets wat zo ontroerend, lustopwekkend, sfeerverhogend of intens kan zijn als muziek, wordt platgeslagen tot statistiekjes over het consumeren van een product. De waarde zit in de minuten, aantallen en percentages.

En het wedstrijdelement wordt met beide handen aangegrepen. Door K-popfans bijvoorbeeld, die Spotify Wrapped gebruiken om andere fans van ondermaats luistergedrag te betichten. Het is hun gezamenlijke taak om hun idolen van BTS naar de top de streamen, dus kom niet aan met een paar laffe luistersessies. ‘Veroordeel me alsjeblieft niet, ik weet dat ik beter kan’, aldus een meisje dat dit jaar ‘slechts’ 203 keer het nummer Life Goes On afspeelde.

De fans van Lil Kleine hebben juist uitstekend hun best gedaan, viel op te maken uit een video die de rapper op Instagram deelde. Volgens het jaaroverzicht dat hij van Spotify ontving werd zijn muziek 191,9 miljoen keer gestreamd door 7,9 miljoen mensen. ‘Het doet mij heel goed om te zien dat er zoveel wordt geluisterd nog’, zegt Lil Kleine terwijl hij op de achtergrond zijn grachtenpand en dure auto toont. Met het woordje ‘nog’ verwijst hij naar het uitlekken van een andere video, waarin hij zijn ex-vriendin aan haar haren uit die dure auto trekt.

Hebben we toch nog iets kunnen opsteken van Spotify Wrapped: dat we volgend jaar best wat minder vaak het woord ‘cancelcultuur’ in de mond mogen nemen.