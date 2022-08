1 Sch u -ren (de; enkelvoud: schuur): eenvoudige gebouwen die vaak dienstdoen als bergplaats, en (in agrarische context) als ophangplek voor een omgekeerde vlag.

2 Sch u -ren (werkwoord, schuurde, heeft geschuurd): door wrijven (met een ruw oppervlak) glad maken.

3 Sch u -ren (werkwoord): innig en intiem met iemand dansen.

4 Sch u -ren (werkwoord, alleen gangbaar in de culturele sector): wordt gebruikt om een oordeel te geven over een toneelstuk/kunstwerk dat niet (alleen maar) leuk is. Voorbeeld: ‘Jazeker, Theo’s stuk schúúrt! Het is heel ongemakkelijk! En dat maakt het juist zo goed. De toeschouwer is een actieve medeplichtige in een totaalervaring.’