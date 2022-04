Jarenlang pappen en nathouden, zo roept Nederland alweer een asielcrisis over zichzelf af

Alweer is de opvangketen volstrekt overbelast, maar een fundamenteel debat over het asielbeleid wordt in het kabinet nog steeds niet gevoerd.

Staatssecretaris Van der Burg is niet te benijden. Er komt veel tegelijk op hem af. De gevolgen van de machtsovername door de Taliban in Afghanistan ijlen nog na en overal ter wereld worden de corona-reisbeperkingen opgeheven waardoor veel uitgestelde gezinsherenigingen nu mogelijk worden.

Nederland blijkt er nauwelijks op voorbereid. Een kleine 40 duizend mensen zitten hopeloos vast in de asielopvang, onder wie 13 duizend statushouders die allang hadden moeten doorstromen maar voor wie elders geen onderdak beschikbaar is. De humanitaire omstandigheden laten zich met de dag slechter verdedigen. De situatie in Ter Apel dringt zich het meeste op.

Dat de toestand daar ‘onaanvaardbaar’ is, hebben al zoveel betrokkenen vastgesteld dat het alweer een cliché is. De gemeenten, van wie Van der Burg geheel afhankelijk is in zijn zoektocht naar nieuwe locaties, zitten intussen met hun hoofd bij de opvang van Oekraïners - een project dat in de meeste steden en dorpen veel meer enthousiasme losmaakt.

Want daar ligt uiteindelijk de onderliggende boodschap van al die burgemeesters die Van der Burg nul op het rekest geven als hij vraagt of ze toch niet wat meer kunnen doen voor de niet-Oekraïners: de reguliere asielopvang heeft een buitengewoon slechte naam gekregen op lokaal niveau. Gemeenten willen geen sociale woningen ter beschikking stellen omdat ook de eigen inwoners daarvoor in de rij staan.

Ze willen geen azc's omdat die al snel volstromen met statushouders die geen kant meer op kunnen, met alle sociale problematiek van dien. En vrijwel alle lokale bestuurders vrezen de komst van de bij voorbaat kansloze asielzoekers uit Marokko en Tunesië, die wel worden afgewezen maar zich niet laten wegsturen en intussen voor zoveel overlast zorgen dat het imago van de hele asielopvang er zwaar onder gebukt gaat.

Dat zijn allemaal geen nieuwe problemen. Maar het vorige kabinet heeft er niets concreets aan gedaan en het huidige maakt ook geen aanstalten. Het is al jaren pappen en nathouden. Van der Burg is nog wel even bezig met zijn smeekbedes aan gemeenten, maar zijn belangrijkste smeekbede zou nu gericht moeten zijn aan zijn collega’s in het kabinet: laten we eens een fundamenteel debat voeren over de vraag hoe dit land eigenlijk verder wil met zijn asielbeleid.