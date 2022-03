Jarenlang hebben ze bij Houthoff non-stop nagedacht over hun Russische relaties

Afgelopen zomer, het fraudeschandaal rond de landsadvocaat Pels Rijcken was net losgebarsten, maakte het Financieele Dagblad een rondje dilemma’s en ethiek langs de grote advocatenkantoren op de Zuidas. Nederlandse kantoren als Loyens & Loeff, De Brauw Blackstone, NautaDutilh, Houthoff en Stibbe, in te zetten voor zakelijke en juridische dienstverlening aan multinationale ondernemingen en overheden.

Geïnterviewde partners van diverse kantoren waren het over één ding roerend eens: het enige dat telt in hun wereld, is een ‘vlekkeloze reputatie’. ‘Dat is ons belangrijkste bezit’, zei bijvoorbeeld Edward de Bock van Houthoff. Dus werken ze allemaal extreem zorgvuldig, volgen ze alle regels, screenen ze nieuwe klanten uitvoerig, is het interne toezicht uitstekend. Het was mooi om te lezen. Ik dacht aan een net zo hartverwarmende uitspraak die ik een paar jaar geleden hoorde van een Google-medewerker dat ‘ik geen ethischere mensen ken dan de collega’s bij Google’.

Of het niet schadelijk was voor de vlekkeloze reputatie van Houthoff dat het de Russische staat als cliënt had, wilde de krant weten. De MH17 was neergehaald, de Krim bezet, critici van het regime waren op mysterieuze wijze uit het raam gevallen of tegen gif aangelopen – het had zich allemaal alweer een paar jaar geleden afgespeeld, het had allemaal in de kranten gestaan, er liepen toen al sancties tegen Poetinhandlangers. ‘Neem van mij aan dat we daar non-stop over nadenken’, verzekerde De Bock op 30 juni 2021. Thuis sprongen ons de tranen in de ogen bij het beeld van die non-stop nadenkende mannen en vrouwen. Heel zorgvuldig, heel precies, de hele dag non-stop nadenken. Logisch dat het toptarief voor het afnemen van diensten daar 795 euro per uur is.

Voor de Volkskrant van vandaag hebben Michael Persson en Tom Kreling gereconstrueerd (lees dat verhaal!) hoe de directeur van de Russische staatsbank Sberbank een paar jaar geleden – er liepen al sancties tegen Sberbank wegens de illegale Russische annexatie van de Krim, er werd al non-stop nagedacht door de advocaten over de vlekkeloosheid van hun reputatie – op de 23ste etage van het Houthoffpand op de Zuidas werd ontvangen. Hij werd uitvoerig bediend bij het optuigen van een constructie om via een trustmaatschappij een Kroatisch bedrijf op te kopen.

Donderdag – Kyiv is omsingeld, Marioepol gebombardeerd, het woord ‘kernwapens’ is gevallen, honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen – waren ze bij Houthoff eindelijk klaar met extreem zorgvuldig non-stop nadenken: alle banden met de Russische Federatie en daaraan gelieerde personen worden verbroken.

Je kunt dezer dagen veel horen en lezen dat Europa op een kruispunt staat, dat we een nieuw tijdperk betreden, dat alles anders moet worden. Je leest en hoort ook veel dat dit al zo vaak is gezegd, maar dat het dit keer menens is.

Dat het klaar is, en nu echt, met een interpretatie van het liberale kapitalisme die erop neerkomt dat je straffeloos van twee walletjes tegelijk kan eten. Dat ethiek een rekbaar begrip is zolang er maar 795 euro per uur gefactureerd kan worden en zolang je je maar juridisch kan indekken. Dat je de moraal aan de vrije markt kan overlaten. Dat je alles kan reduceren tot een ironisch geintje. Dat mensenrechten en principes een hinderlijke obsessie zijn van ongewassen linkse activisten. Dat een ethisch kompas iets is dat je kan ‘aanschaffen’ wanneer je bent betrapt met je gore vingers in de suikerpot. Dat je smerigheid kan afkopen door een donatie te doen aan het Concertgebouw, of aan iets met kinderkanker.

Dat het tijd is te bepalen aan welke kant van de geschiedenis je wil staan.