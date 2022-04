Jarenlang hadden we mijn neef nauwelijks gehoord, nu zagen we hem een vredesdemonstratie toespreken

Na enkele jaren van stilstand stond mijn neef een paar weken geleden plotseling op van de bank om vluchtelingen te helpen aan de grens van Polen en Oekraïne. Een spontaan plan – het leek alsof hij tijdens het bedenken al richting station was gelopen. Vanuit de trein appte hij: ‘Ik zeg het nu pas omdat ik zeker wist dat iedereen het me zou afraden.’

Er brak een beetje een zorgelijke tijd aan. Wat was dit? Kwam het wel goed? Moesten we er achteraan? Hij was oud en wijs genoeg, een leeftijdgenoot. Daarbij: we wisten niet waar hij was. Hij kon overal zijn. De grens van Oekraïne is lang.

Na een week dook hij op in een filmpje op Facebook. Daarin zagen we hem met lang haar, een lange baard en een microfoon op het grote plein van Krakau staan. Jaren hadden we hem nauwelijks gehoord, nu stond hij ineens als, zoals hij zich voorstelde, ‘a proud inhabitant of planet Earth’, een enorme vredesdemonstratie toe te spreken.

Hierna ging hij op reis – met de bus langs Boedapest, Belgrado, Skopje. Soms trad hij op in clubs om ‘te oefenen met spreken’. Eén voordracht behandelde de enorme hoeveelheid tekst die KFC nodig had om de aanschaf van zes kipnuggets te beschrijven op een kassabon. Hij toonde het publiek de bon. Het was inderdaad een lange tekst.

Op Facebook schreef hij: ‘Jullie hoeven je geen zorgen te maken. Het lijkt dat ik geen plan heb, maar dat heb ik wel degelijk.’ Er volgde een tekst die ik niet ten volle begreep, maar die leek te suggereren dat hij toegang tot grote geheimen had. Het economische systeem stond op instorten, schreef hij. Toen iemand reageerde dat die instorting nog wel een generatietje zou duren, antwoordde hij: ‘Denk je dat? Watch me!’

Wat ging er gebeuren, wat ging hij doen? Bereidde hij soms een toespraak voor, voor op het wereldtoneel, die ons de ogen zou openen? Of werd binnenkort gewoon een of ander kosmisch evenwicht hersteld, of juist verstoord, dat alles in beweging zou brengen, een verandering die allang in de sterren geschreven stond, gemakkelijk leesbaar voor wie er oog voor had?

De vluchtelingen verdwenen uit zijn berichten, net als het magisch realisme, in plaats daarvan deelde hij de laatste weken vooral toeristische foto’s. Op selfies zag hij er goed uit, gezond. In Als je ze kent, de nieuwe roman van Fieke Gosselaar, zegt een vrouw over haar jaren van stilstand: ‘Ik dacht dat ik erg veranderd was, maar iedereen zei dat ik altijd al zo was.’ Zou voor mijn neef hetzelfde gelden, maar dan andersom: dat iedereen denkt dat hij veranderd is, maar dat hij eigenlijk altijd al zo was?

Wat is er aan de hand? Is er wel iets aan de hand? Doe ik ook aan magisch denken door me af en toe eens af te vragen, zachtjes bij mezelf: zou die lieve man niet gewoon gelukkig zijn?