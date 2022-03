Jarenlang geëikeld over ‘klimaatdrammers’, en nu met een staatsmannengezicht zeggen dat je van het Russisch gas af wil

Er is een kraamkliniek en kinderziekenhuis gebombardeerd, zeggen ooggetuigen in Marioepol. Het Journaal laat een omgevallen couveuse zien en bloedvlekken tussen brokstukken. Het zijn echo’s uit Syrië, waar Russische bommen op scholen en ziekenhuizen vielen – er is een tijd geweest dat daar bij ons verontwaardiging en boosheid over was, maar die tijd ligt alweer een tijdje achter ons – en uit Tsjetsjenië, waar Vladimir Poetin zich al ontpopte als vernietiger van werelden.

Houd op met Russische olie en Russisch gas importeren, vraagt Zelenski. Hij vraagt het vrijwel dagelijks, want enerzijds ‘harde sancties’ krijten en anderzijds olie- en gasdollars in Rusland blijven pompen is als het financieren van een hondsdolle terrorist die je zegt te willen bestrijden.

Stoppen met olie en gas uit Rusland gaat niet gebeuren natuurlijk. Niet op afzienbare termijn, en al helemaal niet terwijl de bommen vallen op nog meer ziekenhuizen en nog meer burgerwoningen, want moeilijk moeilijk.

In Duitsland zijn ze nog maar net gewend aan het idee dat jarenlang, tegen alle gezonde verstand en alle dringende verzoeken in, vasthouden aan Nord Stream 2 misschien wel een ranzige vorm van collaboratie was met een misdadig regime. Helemaal van fossiele brandstoffen uit Rusland af kan domweg niet, zegt bondskanselier Scholz.

Eerder deze week was premier Rutte naar Londen afgereisd om het samen met Boris Johnson en Justin Trudeau te benadrukken: afbouwen van de energieafhankelijkheid is een kwestie van ‘step by step’ en van enorm uitkijken dat we daarbij geen ‘onbeheersbare risico’s’ voor onszelf creëren. Dat is de omslachtige vertaling van ‘heel zorgvuldig’, en als ze in Den Haag iets ‘heel zorgvuldig’ willen doen, dan weet je: gaat voorlopig niet gebeuren.

Daar sta je dan. Al een jaar of twaalf regeringspartij, jarenlang de boel getraineerd als het woord ‘windmolens’ viel, jarenlang geëmmerd dat het ‘haalbaar en betaalbaar’ moet blijven met de energietransitie en dat we lekker moeten kunnen barbecuen, jarenlang energiebespaarders belachelijk gemaakt, geëikeld over ‘klimaatdrammers’, de gasrotonde gepusht, trots als een peuter die voor het eerst op het potje heeft geplast rondgeparadeerd met verkeersborden met 130 erop. En nu met een staatsmannengezicht bescheten teksten uitkramen over ‘heel zorgvuldig’ energieafhankelijkheid afbouwen. Nog steeds worden er geen aanstalten gemaakt om de natie vanuit het Torentje toe te spreken over de noodzaak van: industrie afkoppelen van het gasnet, de thermostaat een tandje lager zetten en 80 op de snelweg doen.

Ik keek lang naar een filmpje van Oekraïners die ongewapend en tierend op zwaarbewapende Russische soldaten af lopen, alle angst voorbij. Misschien kunnen we straks, wanneer de vijftigduizend Oekraïense vluchtelingen voor wie nu bedden worden klaargemaakt in Nederlandse sporthallen zijn uitgerust, aan ze vragen of zij willen voordoen hoe je tierend verhaal haalt. Bij de boven ons gestelden die veel te lang de energietransitie niet serieus hebben willen nemen. Bij regeringsleiders die jarenlang hebben gedraald bij de aanpak van de handel in gouden paspoorten. Bij zakelijke dienstverleners die jarenlang vies geld hebben geaccommodeerd. Bij de talloze handlangers van een regime dat kinderziekenhuizen bombardeert.