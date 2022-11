Jacob Israël de Haans werk zit vol neologismen. Maar oude woorden zijn vaak beter dan nieuwe

‘Wat zit je op de hielen?’, vroeg ruim drie decennia geleden Gemma Nefkens aan mij, die toen voor uitgeverij Van Oorschot werkte. Een vraag die ik nooit vergeten ben, al is het maar omdat het helpt als je door iets of iemand op de hielen wordt gezeten, bij voorkeur niet de maffia, er zijn genoeg alternatieven.

Toen ik op een middag – ik had mij weer eens moeten haasten – in Desmet Studio’s in Amsterdam arriveerde om over de schrijver Jacob Israël de Haan te praten, dacht ik aan de vraag van Nefkens. Als er iemand op de hielen werd gezeten was het Israël de Haan wel.

Hij werd in 1881 in Smilde geboren, zijn vader was voorzanger in de Joodse gemeente en had talent voor het querulantendom. De zus van Jacob werd als schrijver bekend als Carry van Bruggen. Jacob zelf werd veelal Haantje genoemd.

Achtereenvolgens was hij anarchist, socialist, religieus, zionist en anti-zionist. Wat hij verder nog zou zijn, schrijver bleef hij. Hij schreef een beroemde roman over de liefde tussen twee mannen (Pijpelijntjes) waarin homoseksualiteit niet noemenswaardig wordt geproblematiseerd.

Zijn werk zit vol met neologismen, de leesbaarheid lijdt daar weleens onder. Oude woorden zijn vaak beter dan nieuwe.

Hij was niet alleen een van de eerste zionisten in Nederland, hij was ook een van de eersten die naar Palestina ging. Daar maakt hij zich onmogelijk bij zijn medezionisten – zoals hij zich bij voorkeur overal onmogelijk maakte – door zich tegen de beweging te keren. Als hij door de straten van Jeruzalem liep, spoog menigeen hem om die reden in het gezicht.

Op 30 juni 1924 werd hij in Jeruzalem neergeschoten. Enkele zionisten vonden hem en zijn schrijfsels te gevaarlijk.

Ik verliet Desmet met het aangename gevoel dat men tegenwoordig in deze contreien zelden nog wordt neergeschoten om wat men schrijft.