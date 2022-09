Jack van Gelder is al langer bezig aan een Derkseniaanse carrièremove

Voor een millennial die weinig opheeft met de monarchie en eeuwenoude tradities, zijn het zware tv-dagen. De halve wereld keek naar de begrafenis van koningin Elizabeth, onze nationalistische inborst werd gestreeld door het feit dat onze koninklijke familie héél dicht bij de kist zat (mooi, hè?), en in alle talkshows werd The Queen de afgelopen weken zó goed geduid, dat er onmogelijk nog iets nieuws te leren viel.

Bovendien moesten we snel door naar de volgende rituelenfetisj, want Prinsjesdag stond voor de deur, en politieke duidpoedel des vaderlands Arjan Noorlander had ons in Nieuwsuur héél lekker gemaakt met de belofte van ‘de spannendste Prinsjesdag ooit’.

Bij wie ga je in zo’n geval te rade om lekker warm te draaien? Dat kan niemand anders zijn dan Jack van Gelder, die als ‘wingman’ in HLF8 weer eens mocht fulmineren over alles wat er misgaat in dit land. Van Gelder is al langer bezig aan een derkseniaanse carrièremove, en zijn onderbuik wordt door de redactie van HLF8 zó gretig gekieteld dat de populistische teksten er met de zelfverzekerdheid van een kale mannetjesleeuw uitvloeien.

Jack van Gelder licht zijn beleidsplannen toe in HLF8. Beeld SBS6

Nadat Van Gelder vorige week al had gepleit voor het opendraaien van de Groningse gaskraan en twijfels had gezaaid over het nut van een herhaalprik tegen corona (‘dit is heel andere corona dan in het begin’), moest nu de belasting worden ‘weggehaald’. Jack bleek doodsbang voor een tegenstelling tussen mensen die overheidshulp nodig hebben, en mensen die het niet zo nodig hebben. Oftewel: ‘Geef iedereen nou eens wat!’ Van Jack mocht de btw er ook weleens ‘afgeflikkerd’ worden, en, o ja, het werd óók de hoogste tijd voor een zakenkabinet – al wist Jack nog niet of hij daar zelf dan ook in zou moeten. Maar met ministers als Annemarie van Gaal en John van den Heuvel moest het sowieso goed komen.

Als je maar lang genoeg wingman bent, raak je vanzelf ergens verdwaald op de populistische vleugel.

Het idee van zakenkabinet Van Gelder-I dwong tot een korte opschorting van de Prinsjesdag-warming-up. Gelukkig was daar de sterke BNNVara-documentaire Slava Oekraïne, waarin Oekraïners worden gevolgd die na de Russische invasie naar Nederland zijn gevlucht. Ze kwamen onder meer terecht in een sociaal woonproject in Bloemendaal, een rijtjeshuis in Zoetermeer, of een gezinswoning op Urk, waar werd samengeklonterd met negen mensen en 33 poedels. Spanningen waren er nog niet, behalve misschien dat de borden na het afwassen vaak nat in de kast werden gezet.

Verder was iedereen zo goed als het kon op zoek naar een gulden middenweg, vooral door een beetje meedenkend en verdraagzaam te zijn. Over een halfjaar volgt het tweede deel van de documentaire, waarin we zien hoe het de vluchtelingen verder vergaat tijdens hun tijdelijke (?) verblijf in Nederland. Maar misschien heeft kabinet Van Gelder-I de belasting tegen die tijd al lang en breed afgeschaft, en is Nederland dan tóch het echte paradijs geworden.