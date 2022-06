Jaarlijks komen er 100.000 mensen bij. Zijn die in tegenstelling tot de Nederlandse koe wel stikstof- en klimaatneutraal?

Struikgewas in natuurpark de Groote Peel. In onder meer het gebied rond de Peel moet de stikstofuitstoot fors omlaag. Beeld ANP

Woestijn

Wij wonen op het platteland waar de boeren en hun vee moeten verdwijnen. Groene grasvelden met grazende koeien en wuivende maïsvelden moeten plaatsmaken voor woningen, industrie, wegen, hectares vol zonnepanelen, windmolens en nog meer kale natuur.

Men noemt het natuur, maar laten we het maar woestijn noemen. Dat is het namelijk, er mag daar geen boom meer groeien. In de Peel hebben we deze kaalslag al gezien, honderden hectares zijn daar gekapt uit naam van natuurbeheer. Nu groeit er niets meer en vindt men het vreemd dat de biodiversiteit is aangetast. Iets wat iedereen met gezond boerenverstand snapt.

Ondertussen komen er jaarlijks 100.000 mensen bij. Zijn die in tegenstelling tot de Nederlandse koe wel stikstof- en klimaatneutraal?

Wie het weet mag het zeggen.

Monique Daemen, Rijsbergen

Dode letter

Al bijna direct na het aankondigen van de stikstofmaatregelen kwamen de boeren in actie. Daarna kwam er op het VVD-congres veel kritiek op de aangekondigde maatregelen. Als de maatregelen niet worden aangepast door deze regering, wat ik persoonlijk zou toejuichen, dreigt er een complete boerenopstand.

Dit gaat er waarschijnlijk in ons polderland toe leiden dat de maatregelen ernstig verzwakt worden, en tot een wet met een dode letter zullen verworden. En dat betekent torenhoge boetes vanuit Brussel. Jammer maar helaas, zo gaat het meestal in dit land waar het maatregelen ten voordele van de natuur betreft.

Maaike van Gilst, Dieren

Kreten

Het kabinet heeft zijn stikstofplannen gepresenteerd. De (boeren)reacties daarop laten zich raden: trekkers zullen weer opstomen naar het Malieveld en betrokken ministers krijgen ongewenst bezoek in hun voortuin. Kreten als ‘No farmer, no food’ en ‘Hoe moet het met de voedselvoorziening?’ zullen weer van stal gehaald worden. En die kreten zijn eigenlijk alleen maar schrijnend: daar waar echte hongersnood dreigt, zitten ze niet te wachten op Nederlandse boter, kaas en eieren, maar op graan uit Oekraïne.

PIerre Daanen, Amsterdam

Kaalslag

Tot mijn grote schrik blijkt uit doorberekening van de nieuwe stikstofmaatregelen dat de totale veestapel met 30 procent zal krimpen: van de 100 miljoen kippen zullen er nog maar 70 miljoen overblijven, van de 12 miljoen varkens maar 8,4 miljoen en van de 4 miljoen koeien maar 2,8 miljoen.

Hoe zal deze kaalslag binnen komen bij vleesetend Nederland? Zij schiet in de stress en denkt: hoe kom ik strak nog aan mijn dagelijkse stukje vlees op mijn bord? Ik wens hen veel sterkte met dit verwerkingsproces. Gelukkig heb ik daar geen last van, want ik ben vegetariër.

Hans van der Meer, Westmaas

Afknijpen

Raar dat we fairtrade producten hebben om de producent elders een betere prijs te gunnen en we de boer in eigen land afknijpen. Als de boeren betere marges hebben, kunnen ze bijvoorbeeld hun veestapel afschalen en toch een goede boterham verdienen.

John den Besten, Zuid-Beijerland

Belagen

De activist die begin januari met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag stond, moet zes maanden de cel in. Wat denkt u dat er gebeurt met de boeren die met hun enorme tractoren minister Christianne van der Wal belagen vanwege de stikstofplannen?

Gerard Mensink, Vleuten

Zere plek

Maak een praatje met een boer. Vraag hoeveel dieren hij tien jaar geleden had en nu. Vraag of die groei van hem zelf kwam. Zo pratend komen de oorzaken van de stikstofbelasting boven. De banken, de voerfabrikanten, de melkfabrieken, die hebben hem hiertoe geleid.

Leg de koppeling naar de rol van de overheid bij de sluiting in de mijnbouw, de scheepsbouw. Zo praat je samen over zijn situatie en legt samen de vinger op de zere plek: de partijen en bedrijven die de boeren zogenaamd beschermd hebben in hun groei. Noem geen namen.

Ben van den Bos, Haarlem