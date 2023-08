De hitte had New York weer eens in haar greep, in Hollywood waren ze nog altijd aan het staken en een vrouw die ik ooit had benaderd voor een baantje vroeg of ze binnenkort iets voor mij kon betekenen omdat haar werkzaamheden voor Netflix vroegtijdig waren beëindigd. ‘Misschien later’, schreef ik terug. ‘Niet nu. Het spijt me.’

Ja zeggen tegen de een, is nee zeggen tegen vele anderen. Je zwemt door zeeën van teleurstelling, bij voorkeur die van anderen.

In Central Park werd ik aangesproken door een 6-jarige jongen uit de Dominicaanse Republiek die Edgardo Moïses heette en die, nadat hij zich had voorgesteld, over mijn zoon van 2 zei: ‘Wat is ze schattig.’

‘Hij is schattig’, antwoordde ik.

Daarop drukte Edgardo Moïses het hoedje van mijn zoon naar beneden zodat hij niets meer kon zien; waar liefde is, is agressie nooit ver weg. Kort hierop werd Edgardo Moïses door zijn moeder meegetrokken en mijn zoon besloot verkoeling te zoeken in een fontein.

Een meisje van een jaar of twee vulde een emmer met water, keek mij indringend aan en leegde de emmer toen over mijn schoenen. ‘Lekker’, zei ik. Het opvoeden van andermans kinderen is niet alleen een nutteloze, maar ook een gevaarlijke bezigheid, zeker in de hitte. Hiermee wil ik niet beweren dat het opvoeden van eigen kinderen per definitie nuttig zou zijn. Het nuttige is niet mijn thema.

Ik dwong mijn zoon een cellist in een tunnel vijf dollar te geven, het mededogen had postgevat. Ik zag bejaarden onder de bomen, soms met zuurstoffles en open wonden op de scheenbenen, creperen. Half ontklede mensen op het gras leken mij eveneens rijp voor de slacht. Een hond deed een kunstje, een bedelaar zei dat ik zijn beste vriend was.

Het broze verval was gelardeerd met geluk.