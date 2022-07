Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: Julien Althuisius over goede doelen die meer, meer, meer willen.

Mijn telefoon ging en ik herkende het nummer niet. Het was in ieder geval geen 085-nummer, dat ik nooit – onder geen elke omstandigheid – opneem, want energie- of internetverkopers.

Dit nummer had het kengetal van mijn eigen stad. Wellicht was het werkgerelateerd, of belde de tandarts om een afspraak te verzetten. Misschien was het een vriend die in een verkeersruzie terecht was gekomen, zijn telefoon was hij daarbij kwijtgeraakt en nu zat hij op een politiebureau en wist natuurlijk alleen nog mijn nummer uit zijn hoofd. Misschien lonkte er aan de andere kant van de lijn wel een nieuw leven. Ik nam op. Geen werk, geen tandarts, geen vriend, geen nieuw leven. Wel: een meneer van Amnesty International. Hij belde zomaar even, om te zeggen dat hij van me hield.

Nee, hij belde om te zeggen dat hij het buitengewoon waardeerde dat ik donateur was (ben ik dat nog?, dacht ik) en dat ze van het geld dat ik doneerde allemaal enorm goede dingen konden doen. Even voelde ik me gevierd, geliefd bijna. Heel even. Hij zei het niet letterlijk, toch hing er een maar tussen ons in. En ja hoor, daar kwam het: of ik mijn donatie niet wat wilde opschroeven. Of ik niet wat meer geld kon geven. Nee, dat wilde ik niet. Maar in plaats van dat meteen te zeggen, ontstak ik in een onsamenhangend betoog waarin ik probeerde te vertellen dat ik het me, gezien mijn inkomsten, eigenlijk niet kon veroorloven om nog meer te doneren. Dat was natuurlijk slechts de halve waarheid. De andere helft was dat ik het simpelweg niet wilde, meer geld doneren. Dit is genoeg, hier moet je het mee doen.

Maar dat durfde ik niet te zeggen omdat ik krijgsgevangenen over de hele wereld teleurgesteld hun hoofd zag schudden. De man van Amnesty bedankte me keurig voor mijn tijd en wenste me een fijne avond. Een uitdaging, gezien het schuldgevoel dat me nu in een verstikkende omhelzing had genomen. Eerder had ik hetzelfde gevoel gehad, toen ik een medewerker van het KWF meedeelde dat ik niet van plan was mijn maandelijkse bijdrage te verhogen. Na een tijdje ebde het schuldgevoel wat weg en maakte het plaats voor de wat draaglijker sensatie van verontwaardiging. Wacht even. Jullie krijgen al geld van me en als jullie dan meer vragen, moet ik me bezwaard voelen als ik dat weiger? Zo werkt het natuurlijk niet.

Maar, zo vertelde een vriendin die goed thuis is in de wereld van marketing, zo werkt het natuurlijk wel. ‘Weet je hoe ze jou noemen?’, vroeg ze. Aan de manier waarop ze het vroeg merkte ik dat ze zin had om het antwoord te geven. Een lul? Ze keek me aan met een blik die het midden hield tussen mededogen en vertedering. ‘Laaghangend fruit.’ Blijkbaar zijn mensen die al iets geven, makkelijker te overtuigen om nog meer te geven. En marketeers maken dus gretig gebruik (misbruik) van die vrijgevigheid. Omdat het dan een goed doel is, moeten we dat allemaal maar prima vinden. Maar het is niet zo prima. Dit laaghangend fruit laat zich niet meer plukken. Het is ook helemaal geen goed fruit meer. Omdat het zo laag hangt zijn er al happen uit genomen en soms pissen honden eroverheen. Het is half rot en zuur. Je hebt er niets aan. Weet je welk fruit je wel moet hebben? Het fruit dat hoog in de boom hangt, en lekker lang in de zon heeft kunnen rijpen. Het is sappig en zoet en onaangetast. Je moet alleen wat beter je best doen om erbij te kunnen.