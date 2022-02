Ja, Europa is kwetsbaar. Maar daar heeft ‘woke’ niets mee te maken

In mijn weldadige onwetendheid dacht ik dat er maar een iemand schuldig is aan het onvergeeflijke geweld in Oekraïne. Iemand die meer in zichzelf gekeerd lijkt dan ooit, het hoofd vol met wrok, wraak en macht.

Maar nee.

Vooruit, officieel neemt het vingerwijzen vaak de vorm aan van een heuse analyse, een verklaring die de westerse mens zou nopen eens goed in de spiegel te kijken. De analyse is dan dat Europa een verzwakt continent is. Dat we te veel met onszelf bezig zijn. Met hokjes. Met bijzaken. Met ‘identitaire discussies’. Met het spookachtige fenomeen dat in columns en in het debat ‘de woke-beweging’ is gaan heten. En dat Poetin daardoor nu Oekraïne kan binnenvallen – ofzo.

‘Poetin is niet woke, hij is anti-woke’, zei de bruin-rechtse carrièrepopulist Steve Bannon deze week in zijn programma War Room. In Rusland doen ze niet aan die Pride-vlaggen, concludeerde hij met smaak, en daarom moeten Amerikanen Poetin steunen. Eind januari twitterde Telegraaf-verslaggever Wierd Duk al dat het Kremlin zou kunnen toeslaan nu ‘het woke-Westen’ drukker is met ‘Black Lives Matter en transgenderrechten dan met geopolitiek’. Maar ook in de Volkskrant was dit geluid te horen, vrijdag nog. ‘Wij zijn hier niet bezig met geopolitiek, wij discussiëren over de afschaffing van het concept vrouw en het concept man’, schreef Arie Elshout in een verder interessant opiniestuk. Nu Poetin aanvalt, zou het Westen ‘te midden van alle identitaire discussies wel eens gedwongen kunnen worden tot het maken van een mentale omslag en het beter onderscheiden van hoofd- en bijzaken’.

Een beetje aanmatigend is het wel om racisme en seksisme, kwesties die mensen tot in het diepst van hun wezen raken, tot bijzaak te reduceren. Of om tegen emancipatiebewegingen te zeggen dat ze zich koest moeten houden, omdat 2.000 kilometer verderop een dwaas de dienst uitmaakt. Ik las overigens maar één column over de afschaffing van de concepten man en vrouw, het zal toch niet zo zijn dat Poetin die toevallig zag en dacht: ze kijken de andere kant op, ik ga ervoor?

De veronderstelde navelstaarderij wordt hier, kortom, verward met de eigen navelstaarderij. Want ja, Europa is kwetsbaar, benadrukte hoogleraar Jonathan Holslag drie weken geleden nog in de Volkskrant. ‘Een van de belangrijkste wapenfeiten van drie decennia liberalisme is dat het autoritarisme erdoor is versterkt.’ Niet door het lhbti-alfabet of protesten tegen racisme, maar door de verslaving aan Russisch gas en goedkope Chinese producten. Het continent verkwanselde de geopolitieke positie door een fixatie op geld en kortetermijnwinst, aldus Holslag.

Europa is kwetsbaar, zou ik daaraan toe willen voegen, door de radicaal- en extreem-rechtse Poetin-apologeten in de politiek: Le Pen, Zemmour, Salvini. Thierry Baudet noemde de Russische president deze week ‘een prachtvent’ en mijmerde of Nederland niet eens uit de Navo moet. Over democratische instituties gesproken: Ongehoord Nederland zendt inmiddels uit op NPO 1, de omroep waar desinformatie, xenofobie en Poetin-passie ruim baan krijgen, van úw belastingcenten.

Dat de Russische president zich door niemand laat tegenhouden bleek ook uit de lotgevallen van Jair Bolsonaro, die het Kremlin vorige week nog bezocht. De Braziliaanse president is een trotse homofoob en bijt vrouwen graag toe dat ze ‘te lelijk zijn om verkracht te worden’, dus het wokespook zal niet tussen de twee in hebben gestaan. Ze konden het godzijdank gewoon over zaken en geopolitiek hebben, zoals het belangrijke mannen betaamt. Eenmaal thuis pochte Bolsonaro dat een deel van de Russische troepen bij de Oekraïense grens na zijn bezoek was teruggetrokken, ‘toeval of niet’. Er waren aanwijzingen voor een vreedzame oplossing, zei hij vol zelfvertrouwen.

Een paar dagen later viel Poetin Oekraïne binnen.