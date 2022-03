Ivo Niehe en de zondagochtend zijn voor elkaar gemaakt als nacho’s en guacamole

Mensen die beweren dat perfectie niet bestaat, moeten eens naar de leader van Ivo op zondag kijken. De show, afgelopen zondag voor het eerst op televisie, opende met het beeld van Ivo Niehe die in de zon een ei breekt boven een kommetje, begeleid door een vrolijk viooltje. Daarna Ivo Niehe die zijn golden retriever een lekkere snack geeft. Gevolgd door Ivo Niehe op een fiets met fietstassen, op de hielen gezeten door voornoemde golden retriever. Deze opening ging naadloos over in een totaalshot van het decor, dat een geruststellende VTWonen-uit-2006-sfeer uitstraalde. Grijze vloer, witte muren, witte bank, hier en daar wat glimmend staal en een kek schaakbord met stukken in de vorm van bekende bouwwerken.

Kijk, daar komt Ivo de trap af. Soepele tred, witte sneakers, zwart gilet. Hij loopt naar het espressoapparaat, laat de koffie lopen en hupst dan naar het schaakbord, om even een stuk te verzetten. Een close-up van de gutsende koffie in het kopje, een shot van de brandende haard met daarnaast wat tijdschriften. Modern Architecture. Style. Fashion. De muziek stopt en Ivo draait aan de knop van een oude radio. Hij gaat zitten. Niet op de bank, maar op een grijs-witte poef. ‘Het is onze opdracht’, zo verwoordt hij de mission statement van Ivo op Zondag, ‘om tussen twee zeer informatieve programma’s even samen met u de zinnen te verzetten. Daarbij blijft de zondag, te midden van alle dagen van de week, toch altijd iets bijzonders.’

Waarom is niemand hier eerder op gekomen? Ivo Niehe en de zondagochtend zijn voor elkaar gemaakt. Die zalvende, meanderende, bijna barokke manier waarmee Niehe televisie maakt, leent zich uitstekend voor die ene ochtend in de week dat we de wrede actualiteit buiten willen laten en er eventjes niets aan de hand moet zijn. Kom er gezellig bij, de koffie pruttelt, laten we op de veranda zitten, vind je het erg als ik Frans spreek? Nachochips en guacamole; midlife en racefietsen; Mark Rutte en haalbaarheid; Ivo Niehe en de zondagochtend.

Het eerste item ging over hoe de zondag van Philip Freriks in zijn Parijs eruitziet. (Hoe kan het ook anders; als Ivo Niehe niet Ivo Niehe was geweest, was hij Philip Freriks geweest.) Het was een heerlijke, kabbelende reportage van een paar minuten met als beklemmend hoogtepunt het moment dat Freriks midden op straat op een toiletpot stuit die gevuld is met lege wijnflessen.​​

Philip Freriks staart naar een toiletpot gevuld met lege wijnflessen. In Parijs. Beeld Ivo op Zondag

Er gebeurde natuurlijk nog meer in Ivo op Zondag, veel meer dan ik hier kan en misschien ook moet opschrijven – het beste is nog altijd zelf een kijkje te nemen. Maar één observatie van de grootmeester zelf – waarmee hij een item over de film Human inleidde van Yann Arthus-Bertrand – wil ik u niet onthouden: ‘In een periode als die we nu beleven besef je vooral hoe krankzinnig het is dat er nog altijd wereldleiders zijn die het nodig vinden om voor massamoordenaar te spelen, in plaats van van al het moois te genieten.’ Amen.