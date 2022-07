Italië is weer op drift. Precies waar het land en Europa geen behoefte aan hadden

Voor premier Draghi gaf het gebrek aan steun van drie coalitiepartijen de doorslag. Beeld Reuters

Wat staat Italië – en Europa – te wachten nu premier Mario Draghi is opgestapt? Het korte antwoord is nieuwe verkiezingen en daarna waarschijnlijk een afslag naar rechts. Ongeacht hoe de hazen precies zullen lopen, wacht Italië opnieuw een periode van politieke onzekerheid en verliest het een leider die – hoewel geen politicus, of juist daarom – populair was en is in Italië en daarbuiten.

Politiek tumult is de Italiaanse politiek niet vreemd. Sinds 1946 traden 69 regeringen aan in Rome. Maar de timing van deze crisis is ongelukkig. Zo zit Italië midden in een proces van door Draghi geleide hervormingen die nodig zijn om een beroep te kunnen blijven doen op Europese corona-steunfondsen (waarvan Italië de grootste beoogde ontvanger is). De vraag is nu of, en zo ja wanneer, deze hervormingen voltooid worden.

Draghi kreeg de publieke steun én een meerderheid van stemmen in de Senaat, maar het gebrek aan steun van drie coalitiepartijen gaf voor hem de doorslag. Het is de zoveelste herinnering dat de crisis van westerse democratieën geen exclusief Amerikaans fenomeen is. Polarisatie en een krimpend politiek midden zijn ook in Europese landen waarneembaar, inclusief Nederland.

De crisis raakt ook de EU op een ongelegen moment, waarin Ruslands invasie van Oekraïne en economische malaise om eensgezindheid en zoveel mogelijk stabiliteit vragen. Draghi’s vertrek zal in Europese hoofdsteden angstvisioenen opwekken over een terugkerende eurocrisis – en de vraag oproepen in hoeverre Italië aan boord blijft in de coalitie tegen Russische agressie.

Toch is een noot van relativering ook op haar plaats. Draghi’s rol als politieke deus ex machina was sowieso van tijdelijke aard, en hoewel de ‘spreads’ (het verschil tussen de rentetarieven van bijvoorbeeld Duitsland en Italië) weer oplopen, is de kans op herhaling van de eurocrisis geen uitgemaakte zaak. Giorgia Meloni, leider van de nationaal-conservatieve Fratelli d’Italia hoopt een nieuwe rechtse coalitie te gaan leiden. Maar ondanks haar euroscepsis zal ook zij de wenselijkheid van de substantiële Europese hulpgelden niet zomaar kunnen negeren.

Hoewel Meloni inzake Rusland tot dusver een hardere lijn innam dan sommige Poetin-vrienden in Draghi’s nationale regering, is het afwachten hoe toenemende economische problemen Italië’s opstelling beïnvloeden. Ondertussen is Italië weer een beetje op drift – precies waar het land en Europa geen behoefte aan hadden.