Italianen hebben hun buik vol van Brusselse techno-elite

Moeten we bang zijn voor Italië? Het weekblad The Economist stelde de vraag nog voor de verkiezingen van afgelopen zondag. Daarna kwam Europese Commissievoorzitter Von der Leyen met haar onverslaanbare Helga-imitatie uit de tv-serie ’Allo ’Allo!: ‘We have tools.’ Dat was een onverholen dreigement als de post-fascistische Italianen zich niet zouden gedragen. De gladdere variant verwoordde premier Rutte, die bij Sven Kockelmann zei dat ‘waakzaamheid’ geboden was; maar hij verwachtte dat de Italianen zich aan ‘een hele lijst’ van hervormingen zouden houden, om voor de miljarden uit het coronaherstelfonds in aanmerking te komen.

Meer angst en beven dus dan nieuwsgierigheid naar het waarom van de overwinning van Giorgia Meloni. Haar partij was de enige die niet eerder meeregeerde, las ik als verklaring van het succes. De veronderstelling was dat de Fratelli d’Italia een soort verantwoordelijkheidsvakantie hadden gevierd. Ook gelezen: de ruk naar rechts zegt niet zozeer iets over de voorkeur van de Italianen, alswel over het falen van de conservatieve middenpartijen. Net als in Zweden hadden die zich nooit moeten inlaten met extreem-rechts. Als ze dat niet hadden gedaan, was er nu geen vuiltje aan de lucht geweest. Ook met dit verhaal worden we niet veel wijzer over wat die Meloni met haar overslaande stem en opgewonden opvattingen zo aantrekkelijk maakt.

Negen jaar geleden interviewde ik de Duitse socioloog Wolfgang Streeck over zijn boek Gekochte tijd. Daarin beschrijft hij het piramidespel waarmee de EU interne spanningen en tegenstellingen afkoopt, met steeds hogere bergen krediet. Door al die schuld wordt de onderlinge afhankelijkheid almaar groter en dus ook de noodzaak van ‘goed gedrag’, te controleren door de Europese Commissie.

Tijdens de eurocrisis in 2012 kwam ECB-president Draghi met zijn beroemde ‘whatever it takes’-uitspraak; de ECB zou ongelimiteerd schulden opkopen. Landen moesten wel hervormen om van hun staatsschuld af te komen. Draghi zei datzelfde jaar in een interview: ‘Veel regeringen moeten nog tot het besef komen dat ze hun nationale soevereiniteit allang kwijt zijn.’ Ze mogen dus wel stemmen, maar niet kiezen. De irritatie daarover is in elk geval het begin van een verklaring voor de winst van Meloni: ze is straks de eerste premier sinds 2011 – toen Berlusconi door toedoen van Merkel en Sarkozy werd verruild voor de technocraat Monti – die niet is aangewezen, maar is gekozen.

Wolfgang Streeck kon ik niet bereiken, maar ik vond wel een paar recente interviews. We beleven de zoveelste aflevering van zijn boek Gekochte tijd. Anno nu mag Italië hopen op ruim 200 miljard uit de Brusselse coronasteunpot. Uiteraard moet er wel worden hervormd, zoals Rutte bij Sven onderstreepte. Meloni kan weinig anders dan buigen voor Brussel, met een Italiaanse staatsschuld van 150 procent bbp.

Het is die vernedering waar de Italianen hun buik vol van hebben: een Brusselse techno-elite die neerkijkt op het land dat maar niet opschiet met de hervormingen. De jeugdwerkloosheid beloopt net als tien jaar geleden een dramatische 25 procent. In zijn boek schreef Streeck al dat ‘een hele generatie het moeras in gaat’. We zijn een heleboel krediet verder en niets opgeschoten. Italië staat voor een lang en pijnlijk proces, schrijft The Economist deze week. Het Duitse Bundesverfassungsgericht was de enige die durfde opmerken: hoe lang gaan die pijnlijke hervormingen duren, tot het einde der tijden?

Het Europese geldstelsel wordt overeind gehouden met steeds meer krediet. Waar meer geld is dan goederen volgt inflatie. Poetin krijgt nu de schuld omdat de energieprijzen zijn ontploft. Maar de inflatie was er allang en ook in de hele Europese Unie voelbaar in de prijzen van huizen en aandelen. De vraag die Streeck tien jaar geleden opwierp is nog actueler dan destijds: wanneer is de tijd uitverkocht?

Streeck kijkt naar de lange lijn. Tot de val van de Muur verbond de christen-democratie conservatieve werkgevers en anticommunistische arbeiders. Die combinatie viel na 1989 uit elkaar. Het oude corporatisme maakte plaats voor ‘marktocratie’ en de christen-democratie legde het loodje. Ter linkerzijde gebeurde iets dergelijks. Voorheen bracht de sociaal-democratie arbeiders en een geëngageerde middenklasse bij elkaar. Drie decennia later is de intellectuele middengroep groen geworden en pro-migratie; de arbeidersklasse raakte verweesd, net als de conservatieven. Zij hebben elkaar gevonden, niet alleen in Italië maar in de hele westerse wereld.

Meloni heeft haar anti-eurosentimenten ingeslikt. Italië heeft die 200 miljard hard nodig, ze zal grommend met alle voorwaarden akkoord gaan en tegelijk zand in de machine strooien. De botsing met de EU valt te verwachten op het vlak van de veelbesproken Europese waarden. De conservatieve Meloni is vast van plan de illegale immigratie te stoppen en dat druist in tegen de Brusselse orthodoxie, net als haar uithalen tegen woke en haar pleidooien voor het traditionele gezin. Met Polen en Hongarije in het achterhoofd is ook op het morele vlak de Europese Unie tegenwoordig onbuigzaam, met alweer financiële steun als middel om de teugels aan te halen. ‘We have tools.’

Je hoeft niet net zo conservatief te zijn als Meloni om de gevoelens van ongepaste Brusselse bemoeienis te kunnen delen. In Nederland is het begrip Europa à la carte een vloek in de kerk van de Brusselse regels die voor allemaal gelden. Toch is dat precies waar Wolfgang Streeck voor pleit. Meer ruimte voor nationale eigenheid, minder Brusselse beteugeling. Om hem nog een keertje aan te halen: ‘Het leven is zoveel makkelijker als je anderen niet hoeft te vertellen hoe ze zich moeten gedragen.’