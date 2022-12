Israël glijdt met het meest rechtse kabinet uit de geschiedenis steeds verder af in autoritaire richting

Vrouwen, lhbti’ers en Arabieren in Israël krijgen het zwaar nu de nieuwe regering-Netanyahu is aangetreden.

Belazel Smotrich noemde zich een ‘trotse homofoob’, die de Gay Pride in Tel Aviv wil verbieden. Hij wil het liefst aparte kraamafdelingen voor Palestijnse vrouwen, zodat Joodse vrouwen niet hoeven te bevallen op een plaats waar ook ‘toekomstige terroristen’ worden geboren. In het nieuwe Israëlische kabinet krijgt hij de macht over het civiele leven in de bezette gebieden.

Chef van de veiligheidsdienst en de politie wordt de ultranationalist Itamar Ben-Gvir die in 2007 werd veroordeeld wegens terrorisme en aansporing tot racisme. Hij vindt dat de politie ‘gewoon’ moet schieten op Arabieren die met stenen gooien.

Israël beroemde zich er altijd op de enige democratie in het Midden-Oosten te zijn. Dat is het nog steeds. Maar met het meest rechtse kabinet uit zijn geschiedenis dreigt het steeds meer af te glijden in autoritaire richting. Voor Benjamin Netanyahu was het belangrijk om premier te worden, omdat een zittend premier niet kan worden vervolgd wegens corruptie. Om aan de macht te komen bleek hij bereid een coalitie te sluiten met ultra-rechtse en orthodox-religieuze partijen.

Hierdoor komt de liberale democratie in Israël onder druk te staan. Politici dreigen de macht van onafhankelijke rechters in te perken, een proces dat eerder te zien was in Turkije, Polen en Hongarije. De individuele rechten van vrouwen, lhbti’ers en Arabieren komen in het gedrang.

Natuurlijk is het de vraag in hoeverre extreem-rechts zijn ideeën in de praktijk kan brengen. Netanyahu probeert de gemoederen te sussen, maar voorlopig heeft hij zijn coalitiepartners nodig om aan vervolging te ontkomen. Hoe dan ook is het onliberale Israël aan de winnende hand, en loopt het liberale en seculiere Israël steeds meer gevaar.

Het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen bevindt zich al jaren in een diepe impasse, maar door de radicalisering van de Israëlische politiek dreigt een politieke oplossing nog verder uit zicht te raken. In een toch al zo explosieve situatie gooien Israëlische politici olie op het vuur, onder meer door een steeds groter deel van de bezette gebieden te koloniseren.

De westerse bondgenoten, de Verenigde Staten voorop, moeten de Israëlische regering onder druk zetten om zich te matigen en verdere escalatie te voorkomen. Voor liberaal Israël is er slechts een troost: in de grillige Israëlische politiek zit een regering nooit lang.