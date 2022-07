‘Is uw plas donkergeel? Neem dan zo snel mogelijk wat te drinken’, de zurige geur van betutteling

Warm hè? Nou. Twee dagen hitte en het hele land is van slag. Zo stuurde de ‘algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn’ van mijn dorp (Den Haag) vorige week al een brief naar alle bejaarden. In 2020 waren er 650 mensen overleden door de hitte, schreef ze, en dat wilde ze voorkomen. Hoe? Door alle 85 duizend ‘senioren’ in het gezicht te slaan met een natte dweil.

Mijn moeder was een van de gelukkigen. Met een beetje geluk hoort ze overmorgen tot de laatste overlevenden van de hittestress, dankzij gemeentelijke tips als ‘Drink genoeg’, ‘Houd uzelf koel’ en ‘Slaap niet onder een warme deken’. ‘Is uw plas donkergeel? Neem dan zo snel mogelijk wat te drinken.’

Door de open deuren walmde een zurige geur van betutteling. Daar mag je volgens de laatste etiquette niet over mopperen. ‘Als jij die tips niet nodig hebt, zijn ze voor een ander. Prima toch?’ Is ook waar. En toch kon ik – de voeten in een koud badje, de plas nog helder geel – de beelden niet uit mijn verhitte hoofd krijgen: het gemeentelijke teamoverleg Welzijn van vorige week.

Nog een paar daagjes werk, dan was het eindelijk vakantie; maar eerst dit briefje er nog even doorheen jassen. Er is over vergaderd, gebrainstormd, het is geschreven, nagekeken, aangepast, in honderdduizendvoud gedrukt en nog verstuurd ook. Iedereen kon met een gerust hart zwarte zaterdag in, op weg naar een zuidelijke bosbrand.

Nu de noodtoestand is uitgeroepen, is het Nationaal Hitteplan tot Grondwet verheven. Artikel 1: ‘Drink voldoende.’ Alle verzet is succesvol gebroken. Niet alleen de algemeen directeur Onderwijs, Cultuur en Welzijn had het te pakken, ook het medialandschap is verdord – het gebod ‘Mijd de media’ zou in tijden van hittestress beslist helpen het hoofd koel te houden. ANP, 13.08 uur: ‘Brandweer raadt af om vuur te stoken in de natuur’.

Zelfs de geleerde voormalige avondkrant kreeg maandag de tropenkolder in de kop met twee volle nieuwspagina’s over ‘hoe je de warmte te lijf moet gaan’. Binnen blijven, luchtige kleding aan – je verwacht het niet. Vraag van de redactie Slim Leven: ‘Heeft het zin de ventilator aan te zetten?’ Spoiler alert: ‘Ja.’

(Toegegeven: ook voor deze krant steek ik mijn handen niet in het hellevuur.)

Ooit, toen het nog regende, zijn we ongemerkt het moeras in gezonken. Wie trekt ons eruit?

Vorige week, toen iedereen zich nog bekommerde om stikstof, stuurde een slimme lezer een mail met wat vragen. Hij verbaasde zich over boeren en hun belangenbehartigers die op tv onweersproken mogen roepen ‘dat er geen stikstofprobleem bestaat’, dat het ‘beter gaat met de natuur dan ooit’ – kijk maar: ze konden er nog prima hun kop in het zand steken.

Zijn in het agro-onderwijs de vakken ecologie en milieu dan volledig geschrapt, vroeg de kiene lezer zich af. En hoe kan het dat we niet mogen autorijden zonder rijbewijs, dat elke billenwasser in de zorg een diploma nodig heeft, maar dat iedere boerenpummel de grootste chemische biofabrieken mag drijven zonder de geringste kennis van natuur en milieu? Waarom heeft de ‘landbouwuniversiteit’ van Wageningen, opgericht in 1876, geen slimmere boeren opgeleverd?

Anton Tsjechov had gelijk: ‘De universiteit brengt alle bekwaamheden tot ontplooiing, waaronder ook de domheid.’ Voor sommigen is domheid inmiddels een prima verdienmodel.

Wie Tsjechov was, weet ik trouwens niet. Veel te warm ook om het op te zoeken.