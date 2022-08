Is podcast er ook voor de lezer die niet luisteren wil?

‘Met kromme tenen doe ik moeite podcasts uit te zitten. Niet alleen bij de Volkskrant. Ook andere media bezondigen zich aan veel te lange afleveringen die vaak meer weghebben van een stamtafelgesprek dan van een journalistiek product. Hou het kort, graag.’ Aldus een lezer aan de Ombudsman over de Volkskrant-podcasts. Een ander schrijft te willen ‘lezen; niet luisteren’ en vraagt om relevante podcasts uit te werken tot een geschreven tekst. ‘Als ik een half uur vastgeplakt wil zitten aan twee oortjes, kan ik beter naar de radio luisteren. Nu mis ik de inhoud van veel mooie artikelen, pardon, podcasts. Terwijl ik gewoon betaal voor mijn abonnement.’

Ik krijg de suggestie vaker in mijn mailbox: kunnen de Volkskrant-podcasts niet tevens als transcriptie worden gepubliceerd? Naarmate podcasts inhoudelijk serieuzer en belangrijker worden, hebben kennelijk meer lezers het gevoel iets essentieels te missen als ze geen gelegenheid of tijd hebben die te beluisteren. ‘Ik wil mijn vrouw niet ’s avonds lastigvallen met geluid of m’n oortjes moeten zoeken om gewoon de krant te ‘lezen’, schrijft een van hen. ‘Ik heb andersom ook een Spotify-abonnement, maar ik wil daar geen geschreven nieuws lezen.’

Podcast als gratis extraatje

Of deze reacties representatief zijn voor de mening van abonnees, kan ik moeilijk beoordelen. De hoofdredactie is overtuigd van het tegendeel: ze krijgt juist veel mails van luisteraars die tijdens de vakantie de (dagelijkse) afleveringen missen. Podcasts worden meestal gezien als gratis extraatje voor tijdens het koken, hardlopen of fietsen. Voor dat toefje op de taart levert de redactie wel een forse inspanning. Hoofdredacteur Pieter Klok presenteert de actuele dagelijkse podcast drie keer per week, binnenkort per toerbeurt met Sheila Sitalsing. Verschillende deelredacties verzorgen daarnaast podcasts over vaak interessante producties.

Hoofdredacteur Pieter Klok (rechts) en journalist Sheila Sitalsing (midden) nemen een podcast op met gespreksleider Gijs Groenteman. Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle

Het voor de krant nieuwe genre brengt ook nieuwe journalistiek-ethische dilemma’s met zich mee. Feiten en meningen bijvoorbeeld worden in veel podcasts minder duidelijk gescheiden dan in de geschreven krant. De gesprekken zijn persoonlijker; interviewers geven sneller hun eigen mening en journalistiek wederhoor lijkt geen automatisme. Is die actuele Volkskrant-podcast een opiniestuk, een column of een rubriek waar de gebruikelijke regels gelden? Tot dusver levert dit overigens weinig klachten op. In de traditionele krant is een kleinigheid soms aanleiding voor een dozijn boze brieven, terwijl ik in het afgelopen jaar slechts één inhoudelijke klacht kreeg over een Volkskrant-podcast (die onvoldoende kritisch zou zijn over een eigen productie van de krant).

Opinies komen minder stellig over

De Raad voor de Journalistiek heeft zelfs nog nooit een klacht behandeld die specifiek over podcast ging. Vermoedelijk trekken de producties een ander publiek dat minder snel klaagt, zegt de chef multimediale producties van de redactie. Podcasts van de Volkskrant zijn volgens haar ook vriendelijker, menselijker en meer genuanceerd dan bijvoorbeeld geschreven opiniestukken. ‘Ironie is hoorbaar; aarzelingen ook; het komt allemaal wat minder stellig over.’ Tegelijk kent het Volkskrant-protocol maar één set gedragsregels voor alle journalistieke uitingen die onder de vlag van de krant worden gedaan. Dat moet ooit eens spaak lopen, en in die vrees sta ik niet alleen. Ook de Ombudsman van NRC is sinds kort bezig speciale regels voor audio-uitingen te formuleren, bijvoorbeeld om te bepalen of niet-authentieke geluidseffecten aan een journalistieke reportage mogen worden toegevoegd.

Vanaf komende maand wordt extra promotie gemaakt voor Volkskrant-podcasts, vooral om het publiek te verleiden die producties te beluisteren via de website van de krant. Dat gebeurt nu nog vooral via apps van Spotify en Apple. Doel is om de gemiddeld jongere luisteraars binnen de ‘Volkskrant-omgeving’ te halen, luidt de uitleg van de chef. Ze kunnen dan makkelijker worden doorgeleid naar verwante artikelen en misschien worden verleid om betaald abonnee te worden. De meeste podcast-luisteraars zijn dat op dit moment vermoedelijk niet, maar niemand weet dat zeker.

Duurzaamheid en klimaat

Begin juli onderzocht ik de vraag waarom de onderwerpen duurzaamheid en klimaat tot mijn spijt niet als aparte rubriek vindbaar zijn op de website. Dat vond ik strijdig met de eerder uitgesproken intentie om ‘vol in te zetten’ op deze thema's. Later die maand bleek podcast wel een eigen plek te hebben veroverd. Een kwestie van prioriteiten dus. Ook gaat uitgever DPG bij wijze van experiment audio-advertenties opnemen in de podcasts, om iets terug te verdienen aan een product dat tot dusver alleen maar geld kost. Ze hebben een verdienmodel nodig om te kunnen overleven, legt de hoofdredactie me uit.

De suggestie van lezers om de gesproken tekst óók aan te bieden als transcriptie, is minder vreemd dan misschien lijkt. The New York Times doet het al jaren met haar razend populaire podcast The Daily. De podcastredactie van de Volkskrant zegt open te staan voor transcripties, maar vreest dat uitgetikte gesprekken te lang en onvoldoende spannend zullen zijn. Dat begrijp ik. Een podcast van 25 minuten levert gemiddeld 3.500 woorden geredigeerde tekst op: twee opgemaakte pagina’s in de krant. Zes afleveringen van een half uur zouden samen een boek maken van honderd bladzijden zonder veel structuur.

Maar voor dit probleem is de journalistiek uitgevonden. Een verslaggever zou een bijzondere of bovengemiddeld interessante aflevering makkelijk kunnen samenvatten in zeshonderd woorden. Dat zou, zoals blijkt, sommige lezers blij maken en bovendien voorkomen dat de inhoud vervliegt of door anderen verkeerd wordt samengevat. De krant kan leren van haar eigen geschiedenis. Vijftien jaar geleden begon de redactie een eigen videokanaal: vk.tv. Dat bleek uiteindelijk niet de toekomst die mediagoeroes hadden voorspeld. Inmiddels is de inhoud van het opgeheven kanaal nauwelijks meer terug te vinden; laat staan te doorzoeken.

Volgens de hoofdredactie hoeven lezers niet bang te zijn iets te missen. ‘Het belangrijkste nieuws zal altijd als eerste verpakt zitten in een geschreven verhaal’, verzekert ze. En: ‘Podcast is een aanvulling op wat we al doen in geschreven woord; geen op zichzelf staand medium’. Toch heb ik in de dagelijkse afleveringen regelmatig informatie gehoord die in de ‘echte’ krant niet had misstaan. De chef van de Haagse redactie bijvoorbeeld, die uitlegt hoe de nieuwe tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer de politieke cultuur volledig heeft veranderd. Of de voedselexpert van de krant, die overtuigend aantoont dat de boeren het stikstofprobleem over zichzelf hebben afgeroepen. Daar had hij eerder weliswaar een opiniestuk over geschreven, maar het vraaggesprek was breder, gedetailleerder en scherper. Spannende radio, waar de niet-luisterende lezer zeker iets aan heeft gemist.