Een man loopt langs een Sovjet-monument dat is beklad in geel en blauw, de kleuren van de Oekraïnse vlag. Beeld AP

Brief van de dag

Is het verstandig, de manier waarop Westerse leiders nu reageren op de acties van Poetin? Heeft de geschiedenis ons geen lessen geleerd?

De gevolgen van de strenge economische en andere represailles van het Verdrag van Versailles hebben het Hitler mogelijk gemaakt een heel volk met zich mee te krijgen. Nu kondigt de Duitse regering ineens drastische uitbreiding aan van het leger. Speelt dit Poetin thuis niet in de kaart? Hij maakt immers gebruik van de oude wond van de nazi-invasie van Rusland door Oekraïne te betichten van nazificatie.

Er is terecht gezegd in deze krant: Poetin spreekt de taal van de angst. ‘Angst voor mensen is een valstrik’, zegt het Bijbelboek Spreuken. Wanneer Westerse leiders onbewust uit angst reageren, met veel machtsvertoon, bestaat het gevaar dat er olie op het vuur wordt gegooid, de crisis erger wordt en we in een geweldsspiraal terechtkomen. Het is beter dat het Oekraïense leger standhoudt en er onderhandelingen plaatsvinden. De moedige president van Oekraïne laat zich gelukkig niet bang maken. Hij vlucht niet, maar blijft op zijn post.

Deze tijd vraagt om wijsheid en een poging de positie van de tegenstander beter te begrijpen, en dan te handelen.

Harm-Jan Inkelaar, Oudenbosch

Carnaval

Met afschuw zie ik dat carnavalsgebral op televisie en het goedpraten om het te vieren . Argumenten: we hebben al twee jaar geen carnaval gehad en zijn er aan toe en ja, we denken echt wel aan Oekraïne. Maar ja, we kunnen na woensdag hier weer mee bezig zijn.

Hoe egoïstisch en op de korte termijn gedacht. Het geld dat besteed is voor carnaval was beter geschonken aan Oekraïne. En te denken aan corona die weer opsteekt? Wat mij betreft blijft ieder die carnaval heeft gevierd voor een maand in quarantaine. Maar ja, dat zal wel niet te handhaven zijn, te veel mensen.

Wilma Hendriks, Houten

Carnaval (2)

Is het vieren van carnaval nog wel gepast? Deze vraag kun je ook stellen aan al die tienduizenden mensen die deze week gaan skiën in landen op een veel kortere afstand van Kiev. Die staan ’s avonds ook gewoon in de après-skibar. Of alle jongeren die afgelopen weekend in de vele nachtclubs in heel Nederland tot ’s ochtends vroeg stonden te dansen.

Daarnaast heb ik niet het idee dat Poetin zijn invasie had gestopt als hij zou horen dat wij niet meer zouden feesten uit protest. Tot slot, en dat is toch wel het belangrijkst, de situatie zit wel degelijk bij iedereen tussen de oren.

Juist daarom heb ik besloten om naar het centrum van Oeteldonk te gaan. Laten zien dat ik niet bang ben of mij bang laat maken. Met carnaval vier je juist de vrijheid en de betrekkelijkheid van het leven. Dat is het sterkste protest. En, oké, de wodka heb ik dit jaar bewust laten staan.

Lenard Schoonen, Den Bosch

Na de oorlog

Iedereen die ‘van na de oorlog’ is en meende dat dit altijd zo zou blijven, realiseert zich nu ineens dat hij of zij zomaar ineens toch ‘van voor de oorlog’ zou kunnen blijken te zijn.

Nico de Milliano, Nijmegen

Maatregelen

Jazeker, we gaan Poetin verslaan met dezelfde maatregelen waarmee we de Syrische president Bashar al Assad en de Venezolaanse president Nicolás Maduro klein hebben gekregen. En met onze naïviteit, uiteraard.

Gerardo Corredor, Murcia (Spanje)

Geleerd

Er gaat een moment komen dat er op een of andere manier een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Dat kan zijn via een regime change in Kiev of door een Russische ‘tactische terugtrekking’, doel bereikt. Zullen we nu alvast afspreken dat we dan niet gaan doen alsof er niks gebeurd is? Zullen we afspreken dat we dan dus niet Rusland weer omarmen en Poetin op zijn woord geloven? Zullen we afspreken dat sancties ook echt sancties blijven tot hij weg is? Zullen we afspreken dat we niet om gas onze principes intrekken? Kortom, afspreken dat we geleerd hebben van wat er nu gaande is?

Joop van den Berg, Haastrecht

Solidariteit

Ik lees dat we de gasprijzen moeten accepteren uit solidariteit met Oekraïne. Dan zeg ik mijn abonnement op de Volkskrant op uit solidariteit met Oekraïne. Een dubbeltje kan maar een keer worden uitgegeven.

Peter van der Gaast, Amsterdam

Nieuwe dimensie

Poetin heeft een geheel nieuwe dimensie toegevoegd aan het begrip ‘Russische roulette’.

Bart Fischer, Leusden