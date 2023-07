Is het hip om de klemtoon CON-sequent naar de eerste lettergreep te verplaatsen?

Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer tijdens een debat over de toeslagenaffaire. Beeld ANP / ANP

Is het tegenwoordig hip om de klemtoon CON-sequent naar de eerste lettergreep te verplaatsen, ook al is-ie daar in het Nederlands vaak niet op z’n plek? Steeds vaker zit ik schuimbekkend naar de televisie te roepen, en dan voel ik me zo’n oude man.

Want dan hoor ik: PRIN-ses Amalia. Je FA-voriete podcast-app, SPE-cifieke voorbeelden, een IN-spirerend verhaal over een PRES-tigieus merk of een AM-bitieus mannetje. AC-tualiteiten over een PO-litieke aardverschuiving door toedoen van de PO-pulaire Lientje.

Ja ja… kop ’m maar in: we nemen het over uit het Engels, en taal is zeg maar echt een levend iets. Me reet. Dat is wiskunde ook. Maar daar kreeg ik WEL een onvoldoende voor.

Ik doe voice-over-werk, moet ik MEE in deze trend, uit COM-mercieel oogpunt of blijf ik traditio-NEEL? Wat vindt PAU-lien Cornelisse? Moet ik MEE-bewegen of in het ver-ZET?

Paul Groot (acteur), Amsterdam

Peiling

Een representatieve peiling van I&O research geeft aan dat als Pieter Omtzigt met een eigen partij mee gaat doen bij de komende Kamerverkiezingen deze partij 46 zetels zal krijgen. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat mensen nu al weten op een nog niet bestaande partij met een nog niet bestaand programma te gaan stemmen? Of we moeten nu echt elke toekomstige peiling met een korrel zout gaan nemen, of we moeten constateren dat de Nederlander nu echt van het padje af is.

Onno Schweers, Hoorn

Hete tranen

Wat kun je het toch ver schoppen wanneer je als Kamerlid gewoon je werk doet. Dat was mijn eerste gedachte toen ik las dat Pieter Omtzigt, mocht hij een eigen partij oprichten, zomaar kan ontwaken als premier van dit land. Een angstwekkende gedachte, zeker voor een politicus die niet beschikt over een ruttiaanse belastbaarheid. Alleen daarom al zou het verstandig zijn een stap terug te doen en de Haagse politiek vaarwel te zeggen.

Mocht Omtzigt daartoe besluiten, dan zal diezelfde Haagse bubbel hem overstelpen met loftuitingen. Voor de massaal uitgerukte camera’s zullen politici uit alle partijen hete tranen schreien om, zodra ze zich onbespied wanen, en masse op keukentafels te springen. Van pure opluchting welteverstaan.

Koos Tiemersma, Drachten

Vluchteling

Demissionair minister Dilan Yesilgöz van de VVD kwam als dochter van een politiek vluchteling naar Nederland. Briefschrijver A.J. Wienk vraagt zich af of Yesilgöz zich ervan bewust is ‘welke aanzuigende werking ervan uitgaat dat je als asielzoeker carrière kunt maken als premier’.

Ik denk dat het met die aanzuigende werking wel meevalt. Kijk naar wat Sigrid Kaag is overkomen: zij had de kans onze eerste vrouwelijke premier te worden, maar haar is het politieke leven onmogelijk gemaakt. Wij blijken geen dictatuur nodig te hebben voor het creëren van onze eigen politieke vluchtelingen. Triest.

Henk Meeuwsen, Wageningen

Exitstrategie

Als een partijleider ruim 60 procent van z’n zetels verliest, dan is het gebruikelijk dat deze aftreedt. D66 staat in de peilingen op 9 zetels, terwijl de partij 24 in de Kamer bezet. Is dit niet waar het eigenlijk over gaat en is de ophef over bedreigingen niet gewoon een handige exitstrategie?

Reynier Pronk, Heemstede

Halsema

In alle opwinding over het samengaan van GroenLinks en de PvdA mis ik de naam van Femke Halsema als kandidaat-lijsttrekker.

Caroline Polak, Amsterdam

Timmermans

Frans Timmermans maakt zeker een kans als kandidaat van de gecombineerde lijst van GroenLinks en de PvdA, maar hij wordt tegelijkertijd overschat door onder andere deze krant die hem typeert als ‘stemmenkannon’. Timmermans moet oppassen dat hij niet als de Duitser Martin Schulz eindigt die het in 2017 tegen Angela Merkel opnam, ook uit Brussel terugvloog, het goed deed in de peilingen en uiteindelijk verloor en het slechtste resultaat voor de naoorlogse SPD boekte..

Berat Koç, Utrecht