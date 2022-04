Is het een ui, of toch een taart? Het succes van een totaal ontspoorde meme

De corona duurde nog geen week, maar toch was ik weer helemaal bevangen door dat eerstelockdowngevoel. Destijds ging ik mijn haar highlighten, de schuur mozaïeken en al mijn bezittingen sorteren. Dit keer keek ik zo veel TikTok-filmpjes waarin wenkbrauwen werden gelift – of gelamineerd, zoals het in schoonheidskringen heet – dat ik op een goed moment ook permanentvloeistof in mijn wenkbrauwen stond te kwasten. Ik zou immers toch nooit meer iemand zien.

Het eerstelockdowngevoel werd nog eens versterkt doordat ik in isolatie naar Is It Cake? kon kijken, een nieuw bakprogramma op Netflix waarvan het format is gebaseerd op een pandemie-meme uit 2020. In juli van dat jaar was er op Twitter een filmpje viral gegaan van de hyperrealistische taarten van een Turkse banketbakker: een kokosnoot, een wc-rol, een pompje handzeep, pas na het doorsnijden zag je dat het eigenlijk taarten waren.

Het had niet lang geduurd voor dergelijke taartfilmpjes overal op internet waren opgedoken en er tegen wil en dank een collectief raadspel was ontstaan. Verdomme, wéér een taart. Om een indruk te geven van de populariteit: op TikTok werd de hashtag #everythingiscake meer dan 600 miljoen keer bekeken en het fenomeen werd geduid van The New York Times tot The Guardian. En omdat de socialemediageneratie er niet om bekendstaat terug te deinzen voor een beetje ironie, was het taartraden soepeltjes overgegaan in existentiële vraagstukken als ‘zijn we niet allemaal taart?’.

Sinds kort is er dus ook een Netflix-show waarin de deelnemers taarten bakken die heel erg op andere dingen dan taarten lijken, zoals een bundeltje asperges, een gymschoen of een krokodillenleren tas. De jury moet de taarten vervolgens aanwijzen tussen de echte asperges, schoenen en tassen, en dan is er nog iets met een zak prijzengeld die wordt opengesneden (blijkt ook taart).

Het klinkt misschien als een idioot spelletje van het kaliber Showcolade, waarin BN’ers vorig jaar onder leiding van Edsilia Rombley moesten raden welke voorwerpen in de studio van chocola waren. Het Omroep Max-programma leidde toen tot veel rollende ogen en de Volkskrant-kop ‘Hoe kon de NPO de plank zo misslaan met de spelshow Showcolade?’ Maar heel anders vergaat het Is It Cake?, dat nu al een maand in de top-10 staat van best bekeken Netflix-programma’s wereldwijd.

Heel verwonderlijk is dat verschil in ontvangst niet, want waar Showcolade een uit Japan overgenomen televisieformat betrof, werd Is It Cake? helemaal door het internet geschreven, waar het organisch ontsproot uit een uit de hand gelopen grapje. Twitteraar Tina opperde het idee ervoor al in juli 2020. Voor de gein natuurlijk, dus dat het programma nu echt bestaat is de kers op de totaal ontspoorde meme.

En het lijkt misschien willekeurig, zoals veel memes willekeurig zijn, maar het kan haast geen toeval zijn dat uitgerekend het taartvraagstuk op sociale media voor zo veel beroering heeft gezorgd. Het is de plek waar we continu aan waarheidsbevinding moeten doen. Filter of geen filter? Nieuws of propaganda? Dolenthousiaste klant of gekochte review? Nigeriaanse prins die je zijn fortuin wil nalaten of een kalende oplichter uit het Amerikaanse plaatsje Slidell? Het antwoord behelst vaak meer dan even goed kijken.

Taartraden is dan een perfecte manier om stoom af te blazen. Magnetron of taart? Doos eieren of taart? De verlossing is altijd nabij, in de vorm van een mes dat binnenkanten vol botercrème onthult. Nu nog in het reine zien te komen met onszelf, moderne mensen met mogelijkheden, die als online collectief zo veel zouden kunnen bereiken, maar soms stranden bij een sandaal met aardbeiensmaak.