‘Is het belangrijk dat vrouwentepels op televisie komen?’, vroeg mijn geliefde

Mijn geliefde wilde graag augurken tekenen, augurken in een pot. ‘En dan met iets erop’, zei hij. ‘Net als bij dat hert dat ik laatst tekende. Met dat gewei met ogen.’

We zaten op een terras, we waren er in alle vroegte heen gelopen om te vieren dat we eindelijk weer tijd hadden om op een terras te zitten, ook al zat mijn geliefde liever achter zijn tekentafel, maar als ik liever wilde dat hij met mij op een terras zat, deed hij dat.

‘Augurken met ogen’, zei ik.

‘Ja, alleen niet met ogen, want die had ik al bij het gewei.’

‘Monden, neuzen?’

‘Het is wel handig als ze rond zijn’, zei hij, trommelend op het tafelblad met de vingers van zijn tekenhand.

‘Tepels misschien?’, opperde ik, want ik had die ochtend op de radio een interview gehoord over de onthulling van de tepelvaas in Design Museum Den Bosch.

Een vrouw had mensen gevraagd hun tepel in gips te laten afdrukken, in een tent in de hal van het museum die ze de Tepeltent noemde, en met die afdrukken had ze de buitenkant van een vaas bekleed. Er waren veel mensen op haar oproep afgekomen, na een tijdje moest er zelfs een tepelafdrukstop worden afgekondigd omdat de rij te lang werd. Jong en oud, man en vrouw en trans en non waren graag bereid de vorm van hun tepels te laten vereeuwigen.

De vrouw had ontdekt dat tepels veel verschillende vormen konden hebben. Ook bleken achter veel tepels verhalen te schuilen, van borsten die groter of kleiner waren gemaakt, of zelfs helemaal verwijderd omdat er een tumor in zat of dreigde te komen, of omdat de eigenaar ervan liever als persoon zonder borsten door het leven ging. Daarmee had het project een lading gekregen waar ze van tevoren niet bij had stilgestaan, want meestal gebruikte ze alleen haar eigen lichaamsdelen of die van vrienden voor haar kunst, en daarvan kende ze de verhalen al.

De vaas was een commentaar op de krampachtigheid waarmee met tepels wordt omgegaan. Vooral met vrouwentepels, die niet op televisie mogen en gecensureerd worden op sociale media, terwijl ontblote mannentepels voor niemand een probleem lijken te zijn.

‘Is het belangrijk dat vrouwentepels op televisie komen?’, vroeg mijn geliefde, terwijl hij zijn schetsboekje voor onderweg uit zijn tas pakte. ‘Zou jij je tepels graag op televisie willen laten zien?’

‘Het gaat om het verschil’, antwoordde ik, en ik wenkte een serveerster om af te rekenen.

‘En wat gaat er met de vaas gebeuren straks?’, had de interviewster op de radio nog gevraagd. ‘Komen er bloemen in?’

De maakster reageerde lacherig, misschien licht beledigd, en legde uit dat de vaas een kunstobject was, dat niet elke vaas bedoeld was als gebruiksvoorwerp. Deze in elk geval niet.

Wie weet, als in de toekomst alle taboes doorbroken zijn, zullen mensen van alle geslachten zonder bovenkleding aan op televisie augurken eten uit de tepelvaas.