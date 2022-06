Is het beeld van Staphorst als vrouwonvriendelijke gemeente aan herziening toe?

Eigenlijk vindt ze het vervelend om de hele tijd over haar geslacht te moeten praten. Veel liever heeft ze het over de op- en afritten van de A28, die immers op een verschrikkelijk onhandige plek liggen. Maar ja, ze begrijpt zelf ook ook wel dat het een historisch moment was. Staphorst was (op een enkele nieuw gevormde fusiegemeente na) nu eenmaal de enige overgebleven Nederlandse gemeente die nog nooit een vrouwelijke wethouder had.

Tot zij, Herriët Brinkman, eind vorige maand op het stadhuis richting de microfoon liep, haar rechter wijs- en middelvinger opstak en zei: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Toen was ook die laatste loopgraaf ingestort.

‘Ik ben blij dat ik een klein radertje mag zijn op weg naar gelijkwaardigheid’, sprak ze. ‘Als een signaal naar alle meiden toe. Ik zie mijn dochter Elin hier vooraan zitten. Elin, je kunt worden wat je wilt.’

Het zou nu eindelijk eens klaar zijn met al die kwalijke stereotypen over Staphorst, waar vrouwen nog altijd tot de decoratieve sekse zouden behoren en waar de tweedaagse kerkgang op zondag geen vrije keuze is, maar opgelegd pandoer.

In dit deel van Overijssel hoefde niemand meer te zeggen dat we ze echt wel willen, maar helaas niet kunnen vinden. Zij, de 38-jarige en kersverse CDA-wethouder Brinkman, was vanaf nu immers het levende bewijs van het tegendeel.

Herriët Brinkman, de eerste vrouwelijke wethouder van Staphorst. Beeld Herriët Brinkman

Bovendien bleek vorige maand uit een onderzoek van Algemeen Dagblad dat van de 154 gemeenten waarin op dat moment al wethouders waren voorgesteld aan de gemeenteraad, of al waren benoemd, er zowaar 46 colleges waren met enkel mannelijke wethouders. Van alle op dat moment benoemde wethouders in Nederland, was slechts 27 procent vrouw.

Maar ondanks haar benoeming, en ondanks die cijfers die eens temeer aantoonden dat het glazen plafond niet alleen van dubbel HR++-glas is gemaakt, maar bovendien vrouwelijke carrières in heel Nederland dwarsboomt, bleven de media schrijven over plekken als Staphorst als toonbeeld van ongelijkheid.

Je zou bijna denken dat al die smalende stukjes over de koppigheid van ’s lands meest toegewijde kerkgangers – och, kijk die gereformeerden toch eens met hun vrouwtjes omgaan – vooral een manier zijn om de eigen middelmaat de verbloemen.

Afgelopen maand was het nog raak, toen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken het langste debat ooit plaatsvond tijdens een synode: 21 dagen lang debatteerden de aanwezige mannen over de vraag of vrouwen een officiële rol mogen vervullen binnen de kerk, zoals predikant of diaken.

Conclusie: nee, want in de Bijbel staat ‘Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen’.

Subiet trokken er meerdere journalisten naar plekken als Urk en Emmeloord om er schande van te spreken, maar vrijwel niemand schreef op wat voor aardverschuiving het eigenlijk was dat er überhaupt zo lang over dit onderwerp gedebatteerd was. Of dat vrouwen in heel veel gereformeerde gemeenten al tijden een onvervangbare rol vervullen. In haar eigen Staphorst, waar de Nederlandse Hervormde Kerk de dienst uitmaakt, zijn bijvoorbeeld al tig vrouwelijke voorgangers te vinden. De kerk die Brinkman zelf frequenteert, heeft nota bene een vrouwelijke dominee.

Maar ondanks die feiten blijven de meeste Nederlanders vasthouden aan het beeld dat het Staphorst vooral een plek is ver weg van alles, zelfs terzijde het verloop van de tijd, waardoor de vrouwen er nog altijd worden weggestopt in hun keukens teneinde de dartelheden des vleses in toom te houden.

‘Dat stereotype is niet alleen achterhaald’, zegt Brinkman, die in deze gemeente geboren en getogen is, er een succesvol bedrijf begon, werd ingezworen als een van de eerste vrouwelijke raadsleden ooit én dus de eerste vrouwelijke wethouder is. ‘De grap is juist dat we het hier aan het omdraaien zijn. Wij hebben in de gemeente vijf fracties waarvan er drie door een vrouw worden voorgezeten. We hebben een vrouwelijke wethouder, de gemeentesecretaris is een vrouw, de griffier is een vrouw. Kijkend naar de rest van Nederland, zou je zelfs kunnen zeggen dat we voorop lopen.’

Het wordt, met andere woorden, tijd dat Nederlanders die zich kwaad maken over het overwegend bungelende geslacht van ’s lands wethouders niet langer naar Staphorst kijken, maar eindelijk naar zichzelf, naar hun eigen gemeenteraden, hun eigen bedrijven en hun eigen parttime percentage.

In haar gemeente is dat sinds haar benoeming een gepasseerd station, zegt Brinkman. Daar wil zij het vanaf nu uitsluitend over de inhoud hebben, zoals over de op- en afritten van de A28, die immers op zo’n verschrikkelijk onhandige plek liggen.