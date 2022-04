Is die oligarch alweer weg vóór Stef Blok zijn excelbestand heeft kunnen opstarten

Als we thuis iets kwijt zijn, roepen we tegenwoordig Stef Blok aan, want die schijnt dingen te kunnen vinden. Helpen doet dit zelden en daar hebben we heus begrip voor. Weten waar iets net nog lag, is niet zo moeilijk. Weten waar het nu is: niet te doen.

Blok is achter het oligarchengeld aan, op jacht gestuurd door het kabinet. Dat doet hij namens het kabinet en meer in het bijzonder in opdracht van Wopke Hoekstra. Eerst dachten we nog: wat is dit voor consultancyregering, als je alles wat moeilijk is mag uitbesteden, kan ik ook wel minister worden en de kat van de buren ook. Inmiddels snappen we dat Hoekstra door heeft dat je dossiers die potentieel giftig zijn ver weg moet parkeren. Heeft hij van Mark Rutte geleerd.

Want ze zijn zó weg, die oligarchen. Stef Blok is een beetje als de prairiewolf Wile E. Coyote die filmpje na filmpje vruchteloos achter de Road Runner aan draaft. Net was het 50 meter lange jacht dat in Vlissingen in een dok ligt, nog van Roman Abramovitsj. Nu niet meer, zo onthulde The Guardian afgelopen week. Na de inval in Oekraïne meteen overgeschreven op naam van een vriendje. Miepmiep, deed de Road Runner.

Het Financieele Dagblad duikelde de gegevens op van een andere miljardair die sinds vrijdag op de Europese sanctielijst staat. Hij heet Igor Kesajev, hij is groot geworden in drank, spijzen, sigaretten en wapens. Die wapens gaan onder meer naar het Russische leger, zo verdiende hij zijn plek op de straflijst.

Net was Kesajev nog betrokken als bestuurder of aandeelhouder bij drie vennootschappen in Nederland waarin volgens berekeningen van de onderzoeksjournalisten van het FD een miljard euro van zijn vermogen zou zijn geparkeerd. Nu heeft hij zich teruggetrokken als bestuurder bij de één en is er vaagheid over zijn belangen in de andere twee. Miepmiep!

Het FD plaatste bij het verhaal een fascinerende foto met de oligarch, zijn vrouw, een topmodel en een wereldberoemde actrice, gestoken in galatenue, staand voor het Catharinapaleis in St.-Petersburg. De foto is volgens Google in 2011 genomen bij een festijn voor klassieke muziek en vat in een beeld samen hoezeer ze elkaar nodig hebben, op elkaar parasiteren: de wereld van de oligarchen verschaft het geld, de wereld van kunst en cultuur verschaft de respectabiliteit, en de wereld van entertainment, roem en uiterlijke schoonheid verschaft de glamour.

De oligarch daaruit peuteren zonder dat de anderen pijn lijden of iets moeten inboeten op comfort: niet te doen.

Het is een van de vele verklaringen voor het feit dat de miljardairs niet zo vreselijk hard hoeven te rennen. Zo zijn er ook in Nederland al sinds 2014 sancties tegen Rusland, toen de oorlog tegen Oekraïne begon. En toch, elke keer wanneer een nieuwe oligarch op de sanctielijst belandt, heeft hij de boel van de hand gedaan voordat Stef Blok zijn excelbestandjes heeft kunnen opstarten.

Zo hebben trustkantoren een meldingsplicht bij De Nederlandsche Bank, maar was Kesajev met zijn vennootschappen geen klant van een trustkantoor. ‘Dat is een blinde vlek’, legt FD-journalist Sonny Motké uit in een podcast. Eén van de vele blinde vlekken in de spreadsheets van Blok. Motké: ‘Het is lang niet duidelijk wie wat wanneer moet doen.’

In de Volkskrant beklaagde Pieter Omtzigt zich er onlangs over dat het kabinet sinds 2014 geen infrastructuur lijkt te hebben voor sancties, en onvoorbereid en overvallen lijkt te zijn. In de verte klonk ‘Miepmiep!’